Assembleia Paraense terá programação do Dia dos Pais com Missa de Ação de Graças e atração musical

Como tem ocorrido nos últimos anos, o Dia dos Pais na Assembleia Paraense (AP), em Belém, será um dia especial, uma ótima oportunidade para pais e filhos celebrarem a data. A programação inicia com uma Missa em Ação de Graças, no Salão Majestic (Complexo de Eventos), às 10h30.

Segundo os organizadores, a missa terá como celebrante o padre Ivan da Conceição, com participação do Coral da AP e do cantor Romano Pereira. Após a cerimônia religiosa, o buffet será servido no Salão de Festas, a partir das 12h. A atração musical ficará por conta do maestro Maycon Danin (voz, violão e eletroritmo), às 12h30.

Maycon Danin, artista e pesquisador na área de música e tecnologia, adianta que prepara uma apresentação com um repertório diverso para o Dia dos Pais na AP. "Para esse momento especial na Assembleia Paraense nós vamos estar cantando um repertório de MPB, músicas internacionais, canções que falam de amor e também músicas que, ainda que nem toquem mais nas rádios, embalaram muitas gerações. O repertório é amplo, pois traz também pop rock, bossa nova, pagode. O que nós queremos é tocar nas emoções de pais e filhos", anuncia.