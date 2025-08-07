Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Assembleia Paraense terá programação do Dia dos Pais com Missa de Ação de Graças e atração musical

A atração musical ficará por conta do maestro Maycon Danin (voz, violão e eletroritmo), às 12h30

O Liberal
fonte

Segundo os organizadores, a missa terá como celebrante o padre Ivan da Conceição, com participação do Coral da AP e do cantor Romano Pereira (Assesoria de Comunicação/ AP)

Como tem ocorrido nos últimos anos, o Dia dos Pais na Assembleia Paraense (AP), em Belém, será um dia especial, uma ótima oportunidade para pais e filhos celebrarem a data. A programação inicia com uma Missa em Ação de Graças, no Salão Majestic (Complexo de Eventos), às 10h30.

Segundo os organizadores, a missa terá como celebrante o padre Ivan da Conceição, com participação do Coral da AP e do cantor Romano Pereira. Após a cerimônia religiosa, o buffet será servido no Salão de Festas, a partir das 12h. A atração musical ficará por conta do maestro Maycon Danin (voz, violão e eletroritmo), às 12h30.

Maycon Danin, artista e pesquisador na área de música e tecnologia, adianta que prepara uma apresentação com um repertório diverso para o Dia dos Pais na AP. "Para esse momento especial na Assembleia Paraense nós vamos estar cantando um repertório de MPB, músicas internacionais, canções que falam de amor e também músicas que, ainda que nem toquem mais nas rádios, embalaram muitas gerações. O repertório é amplo, pois traz também pop rock, bossa nova, pagode. O que nós queremos é tocar nas emoções de pais e filhos", anuncia.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Dia dos Pais na AP

Assembleia Paraense (AP)

Missa em Ação de Graças

padre Ivan da Conceição
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

STREAMING

Paraense Mony integra o elenco do filme ‘Tempo de Acreditar’ que estreia dia 08

Streaming Feliz7Play, que marca lançamento do linga, é uma plataforma cristã

07.08.25 12h21

CELEBRIDADES

Quem é a nova affair de Monica Benicio, viúva de Marielle Franco? Conheça

A parlamentar afirmou que o affair ainda não é um namoro, mas as duas mulheres aproveitaram um festival no Rio de Janeiro em clima bastante apaixonado.

07.08.25 11h33

CARNAVAL 2026

Passista desmaia ao ser anunciada como musa de escola de samba no Rio de Janeiro

Na agremiação desde 2009, Thamara Lopes foi amparada pelos torcedores na quadra da escola no momento do anúncio

07.08.25 8h54

GRATUITO

Cineasta estará em Belém realizando masterclasses e debates gratuitos

No CineSesc Ver-o-Peso, André Novais Oliveira promove conversas e sessões de filmes

06.08.25 13h09

MAIS LIDAS EM CULTURA

CULTURA

Theatro da Paz recebe o encanto de 'O Lago dos Cisnes', 'Uma Dança Antropofágica' e 'Agora'

Apresentações ocorrerão neste sábado (9) e no domingo (10), com a São Paulo Companhia de Dança e a Companhia Ana Unger

07.08.25 8h00

VISUAL NOVO

Após perder 52 kg, Fabiano Menotti exibe resultado e impressiona seguidores; veja o antes e depois

Cantor sertanejo segue firme na rotina de treinos e reeducação alimentar e diz que a luta continua

06.08.25 21h04

FAMOSOS

Wanessa Camargo sente medo de voar e vai de carro ao Rio para ensaio da 'Dança dos Famosos'

A viagem foi realizada com mais três mulheres, com quem Wanessa dividiu o volante

07.08.25 9h14

EXCLUSIVO

Pela primeira vez em Belém, Vitória Strada se encanta com gastronomia paraense: 'Nunca comi tão bem'

Atriz está na capital paraense para evento da Natura e destacou conexão com a Amazônia

06.08.25 23h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda