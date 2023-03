‘As Donas da P**** Toda’ recebe selo por reunir o maior número de coautoras e é lançado em Belém

"As Donas da P***** Toda" chega ao seu terceiro volume e é considerado o maior livro com autoras mulheres, reunindo 108 escritoras. A série de livros está entre os mais vendidos do Brasil segundo pesquisas da área e ganhou o selo de livro com maior número de mulheres em coautoria. A escritora de um dos capítulos, Cris Ferreira, realiza hoje, 1, o seu lançamento em Belém, a partir das 18h30 no Elephant Coworking, localizado na avenida Governador José Malcher, 135. O livro tem circulação no Brasil e Portugal.

Cris Ferreira está há 18 anos no mercado e tem um instituto que leva seu nome. Escritora, palestrante e mentora de lideranças escreveu o capítulo intitulado “A liderança que existe em cada um de nós” e falou sobre a experiência deste que é seu quarto livro em coautoria. "Neste capítulo eu abordo sobre a necessidade de nos conhecermos para que possamos desenvolver a autoliderança e assim ser possível liderar outras pessoas com maestria. Porque ser um bom líder de outras pessoas requer ser um bom líder de si mesmo", disse a autora.

Natural de São Paulo, atualmente Cris reside em Ananindeua. Cris se intitula "paraense de coração" por morar há 40 anos no estado e muitas de suas vivências são ligadas ao Pará. Ela contou que está empolgada com o lançamento que terá sessão de autógrafos. "A expectativa é maravilhosa. Ao mesmo tempo que dá um friozinho na barriga. Porque apesar deste ser o meu quarto livro em coautoria, é o primeiro que eu estou fazendo os lançamentos solo aqui em Belém", argumentou.

Qual mulher não quer ser líder da sua própria vida? Questionou Cris durante a entrevista. Respondendo essa pergunta, revelou que o que a motivou fazer parte da coletânea é se achar também uma "dona da p**** toda" e querer inspirar outras ,mulheres. "Sim, todos nós queremos ser líderes da própria vida e por este motivo eu acredito que o capítulo que eu escrevi vai conectar muito com mulheres, assim como outros capítulos do livro, que trazem história de superação e crescimento e liderança de outras mulheres", arguiu.

"Já tinha decidido que eu não ia mais fazer livros de coautoria, esse é meu quarto. Mas esse título me chamou atenção. Ouvi essa frase a primeira vez num curso de 'business coaching', em São Paulo e a professora disse: 'eu sou a dona da p*** toda' e eu fiquei pensando sobre essa fala dela. Quando me veio o convite para fazer parte da coletânea eu falei eu sou também a dona da p* toda, então, eu vou escrever um capítulo para esse livro né?", contou.

Cris definiu, em sua visão, o que é ser a "Dona da P*** toda" e aproveitou para convidar o público de Belém para conferir o lançamento e fazer um bate-papo com ela. "É ser líder de si mesma, líder de outras pessoas. E eu me sinto assim. No meu capítulo eu contribuo com o meu conhecimento, a minha vivência no campo da liderança... Ele recebeu um selo como o livro com maior número de mulheres escritoras. São 108 mulheres que contam suas histórias de superação, de desenvolvimento, de crescimento e de liderança. É um livro que está já assim entre os mais vendidos", finalizou.

Serviço

Evento: lançamento do livro ‘As Donas da P**** Toda

Data: 01/03, quarta-feira.

Horário: a partir das 18h30

Local: Elephant Coworking, localizado na avenida Governador José Malcher, 135.

Redes sociais: @crisferreiranet

Teste de autoconhecimento Instituto Cris Ferreira