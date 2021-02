"As cartas de Waldemar" revela fatos inéditos sobre o maestro

Com sol em aquário, o maestro Waldemar Henrique completaria 116 anos de vida nesta segunda-feira (15). Além de maestro, pianista, escritor e compositor, o ícone brasileiro também era astrólogo, ele gostava de fazer o mapa astral de familiares e amigos. Essa e outras curiosidades acerca da vida do artista podem ser conferidas por meio do videocast "As cartas de Waldemar" de autoria da cantora e museóloga Sônia Nascimento. O primeiro episódio será exibido nesta segunda (15), às 16h, por meio das plataformas sociais @ascartasdewaldemar- Instagram, Facebook e Youtube.

O videocast tem quatro episódios sobre a história de vida do maestro Waldemar Henrique pelo ponto de vista das cartas que escrevia para amigos e familiares e que compõem o acervo arquivístico da Coleção Waldemar Henrique do Museu da Imagem e do Som do Pará. De acordo com Sônia Nascimento, que é autora do trabalho, a ideia surgiu durante o trabalho de conclusão de curso, em 2018, quando decidiu se debruçar nas cartas que o artista escrevia aos familiares e amigos.

Por meio da museologia, Sônia conheceu o acervo de Waldemar Henrique, que contém quase 15 mil peças entre figurinos, discos, livros, matérias de jornal, mapa astral, cartas e entre outros objetos. Mas para este momento da pesquisadora, ela se debruçou no acervo arquivístico, composto de cartas, diários e mapas astrais que ele fazia.

"Para fazer esse trabalho foquei nesse material, que também faz parte de um DVD 'Coleção Waldemar Henrique' feito pelo governo do estado. E como essa mídia já está ultrapassada, resolvi atualizar esse material com a produção do videocast", destacou Sônia.

Com o mergulho nas 59 cartas, Sônia monta o material agregando com fotos e depoimentos de personalidades que dividem curiosidades sobre a vida do maestro, como Nilson Chaves, Vital Lima, Sebastião Godinho e entre outras personalidades. "A intenção desse material é de trazer informações curiosas e inéditas sobre a vida do maestro que não são encontradas em outras plataformas", explicou a museóloga.

De forma simples e adequada ao momento, as filmagens foram realizadas na própria casa de Sônia, onde ela apresenta o material lendo as cartas, contando a vida do maestro de forma cronológica e aliando a depoimentos de personalidades. Cada episódio tem aproximadamente 20 minutos e todos vão ser divulgados entre a data de nascimento até a data de morte de Waldemar Henqrique, que será o último episódio no dia 29 de março.

"Foi tudo feito de forma bem simples, tudo de casa com a ajuda do meu filho. Os relatos começam desde o início da carreira do maestro, de quando ele foi morar no Rio de Janeiro até o dia da morte. Os depoimentos de artistas e personalidades foram feitos do próprio celular. O objetivo foi buscar memórias que não estão registradas em livros e em jornais", explica Nascimento.

Satisfação

Sônia explica que vem se sentindo premiada com cada depoimento que recebeu sobre o maestro Waldemar Henrique, pois desde quando resolveu pesquisar e realizar trabalhos sobre o artista sente que as portas se abrem. "Basta a gente falar de Waldemar Henrique que as pessoas se propõem a ajudar. Tenho muito a agradecer ao maestro. Aos 46 anos voltei para a universidade e a partir do momento que me debrucei nas cartas dele, muita coisa boa aconteceu na minha vida", agradece Sônia.

Realizar o trabalho durante a pandemia é um respiro para a autora, "estamos vivendo uma alucinação diante de tantas coisas tristes, partidas e ser contemplada em poder desenvolver um trabalho como esse é gratificante. O maestro só me traz me alegria", destaca.

Para Sônia foi revigorante se debruçar sobre as cartas, "a gente acaba conhecendo a pessoa pelas próprias palavras", acrescenta. As cartas pontuam questões familiares, demonstra o amor que o maestro tinha pela mãe e pelos irmãos, fala das viagens. Ele tinha o hábito de escrever cartas durante as viagens que fazia.

"Gosto muito de uma carta do momento em que ele já estava doente. Um amigo sugere que ele tome targifor, ele tomou e teve tanta tanta energia que ele saiu, resolveu vários assuntos de banco e entre outros. Ele se sentiu tão bem com o remédio que ele propôs ao amigo para escrever um samba enredo 'unidos do targifor'. Essa é uma das carta que eu mais gosto", pontua Nascimento.

Pelo material, a pesquisadora consegue identificar que o maestro era uma pessoa bem humorada e com uma coleção de experiências vividas. "Nas cartas feitas durante as viagens ele coloca detalhes, ele descreve os hotéis e faz a gente se sentir no lugar", diz Sônia.

O trabalho tem patrocínio do Prêmio Rede Virtual de Arte e Cultural, Fundação Cultura do Pará e Governo do Pará . Os próximos episódios serão liberados nos dias: 01/03, 15/03 e 29/03, sempre às16h.

Theatro da Paz

No mesmo dia do nascimento do maestro, nasceu também o Theatro da Paz, fundado em 15 de fevereiro de 1878, durante o período áureo da Borracha. Este ano, completa 143 anos. Foi o primeiro espaço de espetáculos construído na Amazônia. Buscando satisfazer o anseio da sociedade da época, o governo da província contrata o engenheiro militar José Tiburcio de Magalhães que dá início ao projeto arquitetônico inspirado no Teatro Scalla de Milão (Itália). O prédio é decorado por materiais importados da Europa.