‘As Aventuras da Família Arqueira’ tem única sessão neste sábado, 29

Neste sábado (29), às 15h, a Família Arqueira apresenta no Hangar o show "As Aventuras da Família Arqueira". Composta por HeyDavi, Beto Gamer e Robin Hood eles trazem as aventuras e desafios do Minecraft para a vida real.

Esses três fenômenos da internet, que juntos somam mais de 36 milhões de inscritos no YouTube, estão prontos para levar o público infantil a uma jornada incrível com a apresentação, que terá uma única sessão.

O espetáculo é uma mistura perfeita de teatro e gameplay, que tem um cenários que remete ao mundo do Minecraft, onde a plateia vai acompanhar as aventuras e desafios inusitados da Família Arqueira.

Belém será a primeira cidade a receber o show "As Aventuras da Família Arqueira", desta temporada.

FAMÍLIA ARQUEIRA

Em 2022, a Família Arqueira virou um fenômeno de audiência, com mais de 36 milhões de inscritos no Youtube, a maioria dos usuários tem entre 6 e 12 anos. Entre os meses de março e abril do ano passado, juntos, os irmãos HeyDavi, Beto Gamer e Robin Hood, somaram 478 milhões de visualizações no Youtube.

O trio é retrato de uma geração de Youtubers que começou na plataforma com os games e migrou para as outras redes. De Sorocaba, em São Paulo, os irmãos iniciaram sua trajetória em um PC antigo na casa de dois cômodos da família, 14 anos atrás, com o incentivo do pai e, em poucos anos, se tornaram um enorme sucesso.

Agende-se

‘As Aventuras da Família Arqueira’

Data: sábado, 29

Hora: 15h

Local: Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia - Av. Dr. Freitas, s/n - Marco, Belém