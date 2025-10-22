Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Ary Fontoura mostra treino na academia aos 92 anos: 'Resistência contra o tempo'

Nos comentários, seguidores elogiaram a disposição do artista e o descreveram como uma "inspiração" para o envelhecimento saudável

Estadão Conteúdo

Ary Fontoura, de 92 anos, mostrou que está com o foco total na atividade física. Nesta quarta-feira, 22, o ator compartilhou no Instagram um vídeo em que aparece treinando os músculos superiores na academia.

"Não é academia, é resistência contra o tempo", escreveu na legenda da publicação, acompanhada de hashtags com as palavras saúde, alegria e força.

Nos comentários, seguidores elogiaram a disposição do artista e o descreveram como uma "inspiração" para o envelhecimento saudável. "Você é exemplo para todos os idosos", escreveu uma internauta.

Recentemente, Ary publicou uma foto exibindo os braços e afirmou estar provando que "é possível ter músculo em qualquer idade". "Claro que a pele não é mais a mesma... O velhinho tá bonitão", brincou na ocasião.

Além de estar no ar em Êta Mundo Melhor!, o ator segue ativo nas redes sociais, onde compartilha momentos de sua rotina e grava vídeos bem-humorados. Em março, ele contou que renovou a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) por mais três anos e disse se considerar um bom motorista.

Palavras-chave

Ary Fontoura/92 anos/treino/academia
Cultura
