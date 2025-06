'Árvores Violonísticas': Tó Teixeira ganha homenagem da EMUFPA nesta quarta (25)

Quem gosta de ouvir ou tocar violão sabe o que esse instrumento musical representa para a cultura brasileira, servindo de base para que compositores, compositoras, canotes e cantoras expressem emoções e sentimentos de brasileiros em todos os tempos. Por isso, é uma oportunidade e tanto para o público poder conferir a sonoridade desse instrumento no espetáculo "Árvores Violinísticas" que a Orquestra Guitarrônica da Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA) apresentará nesta quarta-feira (25), às 17h, no Auditório Eneida de Moraes, no Museu da Imagem e do Som do Pará (MIS-PA). A entrada é gratuita, e o concerto presta homenagem ao violonista compositor paraense Tó Teixeira, uma referência para o violão popular na Amazônia.

A apresentação integra o Encontro de Artes (Enarte 52), encerramento do semestre artístico-pedagógico da EMUFPA, e é resultado de uma parceria com a Kamara Kó Fotografias.

Sob coordenação do professor e músico Ziza Padilha, “Árvores Violonísticas” leva ao palco estudantes da EMUFPA, em formações variadas de violão, que executarão obras autorais e arranjos de clássicos do repertório paraense. A abertura do espetáculo será com “Suíte dos Ramos”, composição de Ziza Padilha que homenageia a força do violão amazônico.

Árvore-mãe

"Árvores Violonísticas faz parte do meu projeto de pesquisa do mestrado do Profartes, auto etnográfico onde uso a metodologia que me impulsionou ao violão criativo, nela busco todas a minhas referências. Tó Teixeira é matriz ancestral, árvore-mãe, fonte inesgotável onde todos buscam inspiração. Neste caminho foram plantadas sementes musicais e nestes jovens, alunos e integrantes da OGP vou plantando, colhendo novos frutos. Viva o Violão Paraense!", celebra o professor Ziza.

O público vai assistir obras emblemáticas de Tó Teixeira em nova leitura, como “Bolo de Milho”, “Queixas de dois corações”, “Carimbó, divertindo a mocidade”, “Triste? Nunca!”, “Jesus nosso pastor”, “Revê del muchacha”, além das peças “Ária para violão” e “Mais uma lembrança”. Os arranjos foram elaborados coletivamente, como parte da vivência didática entre os músicos-orientadores e os estudantes-intérpretes.

A apresentação é parte da programação da exposição “Tó Teixeira – Mergulho na Vida e Obra”, em cartaz até 30 de agosto no MIS-PA. A mostra, realizada pela Kamara Kó Fotografias por meio do Programa Rouanet Norte, com patrocínio do Banco da Amazônia, Caixa, Correios e Banco do Brasil, e apoio institucional do Governo do Estado do Pará via Secult-PA, ocupa o espaço expositivo do Palacete Faciola. Tem curadoria de Alexandre Sequeira, montagem e edição de Nando Lima, e colaboração de artistas e pesquisadores.

Na exposição, as pessoas podem conhecer aspectos da trajetória de Tó Teixeira como uma das figuras mais influentes da música instrumental paraense, ou seja, t}em acesso a partituras, gravações, fotografias, depoimentos e objetos pessoais que ajudam a contar a história da vida e obra desse compositor.

Antônio Teixeira — o inesquecível Tó Teixeira — nasceu em 1893, em Belém do Pará. Ele foi um dos maiores nomes da música instrumental da Amazônia. Autodidata, tornou-se referência como professor de violão, tendo formado dezenas de músicos ao longo do século XX.

Figura discreta e generosa, Tó Teixeira dedicou a vida ao violão e à formação musical, deixando um repertório autoral de rara beleza, com peças que transitam entre o popular e o refinado, envolvendo fortes raízes amazônicas.

Foi homenageado em vida no palco do Theatro da Paz, em 1982, onde também foi realizada uma nova homenagem com o histórico concerto “Uma Noite com Tó”, agora como tributo póstumo, reunindo intérpretes de diferentes gerações para celebrar sua arte e legado, sob a direção musical de Salomão Habib.

O estilo de Tó Teixeira combina lirismo, técnica refinada e forte identidade regional, com composições que dialogam com o choro, o carimbó e outras manifestações da cultura amazônica.

Serviço

Espetáculo “Árvores Violonísticas” – Orquestra Guitarrônica da EMUFPA

25 de junho de 2025 (quarta-feira), às 17h

No Auditório Eneida de Moraes – Museu da Imagem e do Som do Pará (Palacete Faciola, Av. Nazaré - 132)

Entrada gratuita