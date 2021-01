Artistas paraenses se solidarizam com o Amazonas e apontam negligência das autoridades

Uma nova explosão de casos da covid-19 no Amazonas levou a Saúde do Estado ao colapso. A falta de oxigênio levou pacientes a morte por asfixia e o fechamentos das portas de hospitais, que temem invasões da população desesperada. Nas redes sociais, artistas paraenses como Joelma, Gaby Amarantos, Fafá de Belém, Lia Sophia e Dira Paes se solidarizaram com a situação do Estado.

Gaby Amarantos apontou a negligência com a Região Norte, lembrando também o apagão sofrido pelo Amapá no final do ano passado. “É dessa negligência que a gente fala. Falta de luz no Amapá e agora Manaus sem oxigênio. Força meu povo e, Brasil, olha para o Norte”, escreveu.

Lia Sophia retuitou uma publicação que aponta a “invisibilidade” da região. “A calamidade sanitária de Manaus passa despercebida do grande público, que nem passou o apagão no Amapá, que nem passou as chacinas (nos presídios de Altamira ou da própria Manaus), que nem passou o massacre de Eldorado dos Carajás. Entra ano e a Região Norte se mantém invisível”.

Joelma cobrou as autoridades públicas. “Oxigênio para Manaus! A situação é desesperadora” Esperando um posicionamento das autoridades”, protestou a loira no Twitter.

Fafá de Belém, a intérprete de “Vermelho”, considerado um dos hinos da tradicional festividade amazonense de Parintins, também se pronunciou. “Estado do Amazonas precisa de todos. Vamos ajudar! Nossos irmãos precisam de nós”.

A atriz Dira Paes compartilhou uma campanha que visa arrecadar doações para compra dos itens necessários para manter os pacientes nos hospitais.

Nacionais também se mobilizam

Após Whindersson Nunes anunciar a doação de 20 cilindros de oxigênio para a saúde de Manaus, outros famosos também aderiram à corrente. Pelo Twitter, o humorista disse que Tirulipa, Tata Werneck, Simone, da dupla com Simaria, Tierry, Marília Mendonça e Wesley Safadão vão doar, ao todo, mais 80 cilindros.

Tatá usou as redes sociais para também pedir ajuda dos seguidores. "Eu vi que o Whindersson achou uma maneira de doar e de comprar cilindros, então eu também vou comprar 10 cilindros e queria pedir aos amigos que eu sei que podem também para ajudarem", disse a atriz.

