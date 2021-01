Whindersson Nunes diz que vai doar cilindros de oxigênio para Manaus

Whindersson Nunes publicou nesta quinta-feira (14), em seu perfil no Twitter, que vai doar 20 cilindros de 50L de oxigênio para Manaus durante o colapso na rede de saúde do Amazonas e a falta de oxigênio para os pacientes com covid-19.

O humorista afirmou que a doação é para ser distribuída nas unidades mais urgentes da capital amazonense. Whindresson também convocou os colegas artistas a doarem também. “Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir?”, escreveu.

Providenciando 20 cilindros de 50L de oxigênio pra distribuir nas unidades mais urgentes em Manaus!

Alô meus amigos artistas! Na hora de fazer show é tão bom quando o público nós recebe com carinho né, vamos retribuir???? 🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼 pic.twitter.com/l5jbd50vfR — Whindersson Nunes (@whindersson) January 14, 2021

Luciano Huck embarcou na onda e também disse que vai fazer doação, mas não especificou o que doaria, nem quanto.