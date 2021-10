Artistas paraenses criam suas versões da Mulher-Maravilha para celebrar os 80 anos da personagem

Para celebrar os 80 anos da primeira super-heroína da DC Comics, Oliberal.com convocou o time de artistas paraenses do coletivo MAR - Mulheres Artistas Pará, para criar suas versões da Mulher-Maravilha. O resultado foram ilustrações que valorizam a diversidade feminina, em suas mais diversas formas. Confira:

Helô Rodrigues

Sobre a artista: Helô Rodrigues, 23 anos. É paraense e mãe de um cachorro salsicha chamado Apolo. Ilustradora e quadrinista há 4 anos, traz forte dentro de cada história sua raiz nortista e colocando sempre como personagem principal a mulher. Recentemente teve quadrinhos selecionados para a banca de quadrinistas do Itaú Cultural.

Ty Silva

Sobre a artista: Nativa de Mairi Tupinambá (Belém- PA), é artista visual e professora na faculdade Estácio-FAP, formada em Moda pela Unama e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Em suas ilustrações e histórias em quadrinhos, busca falar sobre representatividade e empoderamento, se inspirando principalmente nas narrativas de mulheres e da população lgbtqia+ amazônidas, além do resgate da cultura ancestral da região em que pertence, trazendo em seus trabalhos a conexão com a fauna, flora, comunidades e os espíritos da floresta.

Maithê

Sobre a artista: Ilustradora nortista, de 21 anos, de Belém do Pará. Começou a apresentar seu trabalho de forma mais efetiva desde 2019, por intermédio do Instagram com o @Mytartes. Desde então, segue aperfeiçoando suas técnicas e utilizando da forma artística digital. A temática do seu trabalho é a mulher, com enfoque em mulheres negras e latinas, sendo elas atribuídas a grupos minoritários, apesar do grande contingente populacional.

Thay Petit

Sobre a artista: Nascida no Rio de Janeiro, Thay Petit reside há mais de 20 anos no Pará. Doutoranda em antropologia (UFRGS), estuda a cena do graffiti, especialmente a construída por mulheres. Aprendeu a grafitar em 2014 após uma oficina de graffiti idealizada para o público feminino ministrada pela Michelle Cunha. Desde então tem experimentado várias técnicas e suportes, sempre em busca de novos conhecimentos e vivências a partir da arte.

Ela Franco

Sobre a artista: Nasceu na década de 80 em Belém do Pará, apaixonada por poesia e literatura, procura conectar suas leituras com as ilustrações. Graduada em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Paulista. Atualmente, cursa pós graduação em Metodologia do Ensino de Artes na Universidade de Curitiba Uninter e participa do Coletivo MAR (Mulheres Artistas do Pará).

Cibele Reis

Sobre o artista: Conhecida também como Arte da Pan (apelido de infância). É paraense, nascida em Castanhal, e tem formação em Tec. de Artes Visuais. Comecou no ramo das artes como aprendiz de modelagem em biscuit, e hoje atua na própria pequena empresa chamada Arte da Pan Ateliê. Faz modelagem e também ilustrações, e gosta de sempre dar um toque nas ilustrações com texturas, linhas e cores, para transparecer ilustrações fofas e inspiradas em livros infantis.

Brenda Cibelle

Sobre a artista: Brenda Cibelle de Lemos Garcia, 29 anos, é advogada e estudante de design. Integrante do coletivo Mulheres Artistas Paraense. Traz sempre em suas artes regionalidade e a cultura paraense, bem como a importância de representatividade feminina.

Gaby Borges

Sobre a artista: Artista plástica de Belém-PA, tem 27 anos e é graduada em Artes Visuais e Tecnologia da Imagem pela Unama. Trabalha com ilustração, colagem e pintura sobre tela. Está começando a criar quadrinhos com suas próprias histórias e personagens. Quer se especializar na área da cultura pop, estudar, não só sobre super-heróis, mas também sobre outras questões. Já expos na Galeria da Unama, Casa da Linguagem e Centur.

