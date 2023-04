Artistas mostram o ritmo da lambada e Bruno Cabrerizo alcança maior nota

Neste domingo (16), sete duplas apresentaram suas performances no ritmo da lambada no quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Huck. Bruno Garcia, Belo, Bruno Cabrerizo, Douglas Silva, Nattanzinho, Rafael Infante e Thiago Oliveira foram os famosos que dançaram. O cantor Dilsinho e a atriz Sophie Charlotte fizeram parte do júri.

O ator Bruno Cabrerizo ficou com a maior nota. Ele foi elogiado pelo júri técnico pela desenvoltura na performance. Já Bruno Garcia ficou com a menor nota, mas segue na disputa. Nessa edição, o quadro também terá repescagem, que é formado pelos famosos que estiverem com as menores notas na classificação geral.

VELA MAIS

Durante a progra,mação os artistas mostraram todo o gingado da lambada. E o ator Douglas Silva, teve a companhia da filha Maria Flor no programa, ela conhecida por fazer vários vídeos ao lado do pai com coreografias despojadas nas redes sociais.

Maria Flor falou um pouco da convivência com o pai e da importância desse momento de descongtração e brincadeira nas redes sociais. "É muito bom dividir esses momentos com ele. É importante viver esses momentos com os pais", disse Maria Flor no palco do Domingão.