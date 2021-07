Artistas lamentam incêndio na Cinemateca e cobram governo federal

Vários artistas utilizaram as redes sociais na noite desta quinta-feira (29) para lamentar o incêndio da Cinemateca Brasileira em São Paulo. Leandra Leal, Tico Santa Cruz, Felipe Neto e Gregório Duvivier compartilharam mensagens hoje e cobraram o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O risco de incêndio foi anunciado há anos e nos últimos meses foi reforçado por um manifesto dos trabalhadores da Cinemateca.

É muito revoltante perder parte do acervo da cinemateca, é inaceitável e triste. https://t.co/Hz1Miknmpp — Leandra Leal 🇧🇷🏴 (@leandraleal) July 29, 2021

A atriz Leandra Leal destacou no Twitter que o incêndio da Cinemateca é "inaceitável e triste". A colega atriz Ana Hikari, que trabalhou na temporada de "Malhação - Viva a Diferença", destacou que o o incêndio era uma tragédia anunciada e que local precisava de manutenções.

É fruto de um projeto de sucateamento da cultura. Literalmente APAGAMENTO da nossa memória brasileira. 4 toneladas de história do Cinema Brasileiro naquele galpão — Ana Hikari (@_anahikari) July 29, 2021

Os cantores Tico Santa Cruz, Leci Brandão e MC Rashid também se pronunciaram. Tico lembrou que antes do incêndio da cinemateca, na última quarta-feira (28) foi o CNPQ que perdeu dados de pesquisadores. O cantor destacou que o governo não se preocupou em conservar locais e informações importantes para a cultura e a ciência brasileira.

Alguém duvida que isso tudo seja um projeto de destruição? https://t.co/FOCzoUuyXy — Tico Santa Cruz 🆘🇧🇷 (@Ticostacruz) July 29, 2021

A sambista Leci ressaltou que o descaso com a cultura era criminoso. Ela lembrou que os trabalhadores da Cinemateca alertaram para esse risco recentemente.

Tristeza! O galpão da Cinemateca da Vila Leopoldina está em chamas. É criminoso o descaso do governo com a cultura e a memória do nosso povo. Os @trabalhadorescb tem alertado que é preciso cuidar desse patrimônio. Precisamos tirar o genocida do poder! — Leci Brandão (@lecibrandao) July 29, 2021

O artista MC Rashid também lamentou a perda de parte da cultura nacional.

Nossa cultura virando cinzas, literalmente. Que tristeza. https://t.co/FHJSejxUIQ — Rashid (@MCRashid) July 29, 2021

O youtuber e influenciador digital Felipe Neto compartilhou o comunicado dos trabalhadores da Cinemateca com o intuito de reforçar que o incêndio não foi um acidente. O comediante Gregório Duvivier também compartilhou o mesmo manifesto divulgado em abril. "Sem trabalhador não tem acervo", afirmou.

ELES AVISARAM COM TODAS AS LETRAS!!! https://t.co/f4ETZ08qHV — Felipe Neto (@felipeneto) July 29, 2021

SEM TRABALHADOR NÃO TEM ACERVO (post de Abril, alertando pro que poderia acontecer com a cinemateca) https://t.co/xUijac0hpY — Gregorio Duvivier (@gduvivier) July 29, 2021

As equipes do Corpo de Bombeiros de São Paulo estão no local com 50 militares e 17 viaturas tentando controlar as chamas do incêndio que teria começado por volta das 18h. A unidade da Cinemateca Brasileira na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo, teve o galpão de arquivo comprometido - uma área de cerca de 1 mil m². O Corpo de Bombeiros informou que o incêndio estava prestes a ser controlado.