Artistas e produtores bragantinos realizam mostra cultural, neste sábado, 25, em Bragança

Projetos das mais diversas áreas artísticas, como teatro, artes visuais, artes integradas e de museus e de memórias de base comunitária, serão apresentados na mostra cultural Aldir Blanc dos Caetés, realizada por artistas e produtores, neste sábado, 25.

Os participantes do município no interior do estado, foram os onze premiados em cada categoria do edital Aldir Blanc. Entre as programações, será exbido o vídeo documentário 'O Poder de Transformação da Arte', coordenado por Ana Raquel Leite; as fotos intituladas como 'O Corpo Preto na Tradição Capoeira Angola', de Bárbara Haffyella; o Ecomuseu, sob a coordenação de Kelle Cunha; o projeto de recursos visuais 'Encantarias de São Benedito: performances visuais do Santo Preto em comunidades de terreiro', de Mayka Melo; o trabalho 'Recanto das Nossas Ancestralidades', de Maria Eloide; o monólogo 'Histórias de Quintal', do ator Paulo César Jr.; a exposição fotográfica 'Do mar às telas', da fotógrafa Thais Martins; o Festival Quilombola; e os projetos ' 'Ynstalação Cabokètyka – Corredora', de Pedro Olaia, e 'Todos a bordo: turismo e educação patrimonial nos estaleiros artesanais de Bragança e Augusto Correa'.

O evento, gratuito, acontecerá às 16 horas, no Centro Cultural Vila Que É, em Bragança.