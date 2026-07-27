Artistas celebram reconhecimento do Theatro da Paz como patrimônio da humanidade

Tão logo tomaram conhecimento do reconhecimento do Theatro da Paz como Patrimônio Mundial da Unesco, nesta segunda-feira (27), muitos paraenses passaram a celebrar o reconhecimento conquistado por esse espaço cultural e histórico e por todos os profissionais que nele atuam. O Theatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus (AM), foram reconhecidos como Patrimônio Mundial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), ou seja, da humanidade. O título para os dois importantes monumentos foi aprovado na madrugada dessa segunda-feira (27), durante a 48ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada em Busan, na Coreia do Sul.

E não poderia ser diferente. Os paraenses têm de se orgulhar mesmo do Theatro da Paz e do reconhecimento mundial. Inaugurado em 15 de fevereiro de 1878, o Theatro da Paz há quase 150 anos faz parte do cotidiano dos paraenses e tem todo um legado cultural e histórico na Amazônia.

Identidade

A cantora Fafá de Belém, em trabalho em Portugal, destacou: "O título de Patrimônio Mundial concedido ao Theatro da Paz pela Unesco é uma premiação mais do que merecida pelo valor histórico e cultural desse que é um dos maiores motivos de orgulho para o povo paraense. Com quase 150 anos de fundação, o Theatro da Paz, luxuoso e com uma acústica maravilhosa, também é um dos mais belos e relevantes do País. E eu, que há décadas, tenho a honra de pisar nesse palco sagrado, um dos pilares de nossa memória e raízes culturais, gostaria de felicitar a todos aqueles que batalharam por essa conquista e de reiterar a importância dessa luta, cotidiana, pela preservação da nossa identidade."

Em suas redes sociais, Fafá postou nesta segunda-feira (27): "Cantar no Theatro da Paz nunca foi apenas subir ao palco. É pisar na história, sentir cada eco carregado de memória, de luta, de beleza. Há décadas, esse espaço me acolhe, e eu sempre volto como quem volta pra casa. Ver o Theatro da Paz ser reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco é mais do que uma conquista: é a consagração de tudo o que ele representa. Um símbolo vivo da nossa cultura, da nossa identidade, do orgulho de ser paraense. Que esse palco sagrado siga de pé, forte, pulsando arte e emoção por muitos e muitos anos. Porque a nossa história merece ser celebrada, e protegida, todos os dias."

A cantora Leila Pinheiro também comemora o título concedido ao Theatro da Paz. "Celebro, com particular e especial alegria, o reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade do Theatro da Paz, espaço sagrado, belo, secular, na minha Belém, no qual fiz meu primeiro show, em 1980. Celebremos todos e todas esta conquista tão desejada e ansiada. O mundo ganha com isso! A arte e a cultura agradecem! Viva! Viva! Viva! Que maravilha!"

Sempre foi

Para o poeta João de Jesus Paes Loureiro, não há nenhuma dúvida sobre a importância planetária do Theatro da Paz. "Penso que o Theatro da Paz, de Belém, sempre foi um patrimônio cultural de Arte e Cultura. Agora veio o reconhecimento pela Unesco. Maravilha! Tem repercussão positiva. É bom ser reconhecido. Imagino o nosso Theatro da Paz sorridente em seus mais de 100 anos. E as mangueiras em torno aplaudindo por seus galhos.", ressalta o professor e escritor.

"A importância dessa chancela é a visibilidade que a Unesco projeta para a cidade de Belém no cenário global como um território não só da 'floresta', do 'folclore', mas como uma cidade com riqueza histórica. O reconhecimento mostra ao mundo que a Amazônia é também um polo de criação erudita, ópera, teatro, dança, arte popular própria do seu território.", enfatiza a professora doutora da ETDUFPA e coordenadora geral do Auto do Círio, Inês Ribeiro.

"A Salvaguarda impõe um cuidado maior não só com o Theatro da Paz, mas com todo o entorno do bairro da Campina com possibilidade de mais recursos para conservação, restauro e gestão. O selo da Unesco é como uma pedra jogada ao rio, pois atinge e fortalece a nossa arte, o turismo e a economia. Todos nós ganhamos. Evoé!!", completou a professora Inês.