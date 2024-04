Estudo aponta que pintor Van Gogh teria tido Transtorno Bipolar

O pintor Vincent van Gogh tem sua história de vida marcada pela sua genialidade e muitos conflitos internos, sendo estes envolvidos com questões sobre sua saúde mental. Um estudo recente analisou suas cartas que eram destinadas ao seu irmão, Theo, sugere que ele poderia ter sofrido de Transtorno Bipolar, devido às oscilações entre profundas depressões e momentos de intensa criatividade.

Já foram sugeridos vários diagnósticos por muitos especialistas, mas a ideia de ser Transtorno Bipolar é o que ganha mais força nos novos estudos. Com a análise das cartas demostrava momentos de muita depressão ou intensa produtividade e criatividade, tendo vista essas características elas são associadas ao Transtorno Bipolar.

Nas cartas são apontados não apenas seu estado emocional flutuante, mas também uma luta constante com a pobreza, a incompreensão sobre sua arte e a busca por apoio financeiro e emocional. Em diversos momentos, as descrições podem ter sido intensificadas para sensibilizar seu irmão, como aponta o estudo.

Segundo Willem Nolen, pesquisador, se Van Gogh vivesse atualmente, é possível que receberia um diagnóstico mais cedo, o que poderia permitir ter acesso a tratamentos mais adequados para as suas condições e isso poderia alterar o curso de sua trajetória tanto pessoal quanto artística.

Com uma conscientização crescente sobre saúde mental, é provável que Van Gogh pudesse ter acessado tratamentos mais eficazes que poderiam ter prolongado sua vida e reduzido seu sofrimento.

Cerca de 1% da população mundial é afetada pelo Transtorno Bipolar, que tem como característica: oscilações significativas de humor, variando entre episódios depressivos e de mania. O tratamento pode incluir medicamentos estabilizadores de humor e aconselhamento psicológico.

Celebrando o Dia Mundial do Transtorno Bipolar, 30 de março, que coincide com o aniversário de Van Gogh, lembramos não apenas de sua contribuição para a arte, mas também de sua importância de compreender e tratar os transtornos mentais. Van Gogh deixou um legado que destaca os desafios da saúde mental e a importância de buscar ajuda adequada para lidar com essas condições.