Artista premiada, Rafael Matheus Moreira estreia primeira exposição individual no Pará

A artista plástica transgênero paraense, que assina suas obras como Rafael Matheus Moreira, vem conquistando espaços de destaque dentro e fora do Pará. Vencedora do Salão Arte Pará de 2024, recentemente, ela teve uma obra incorporada ao acervo do Museu de Arte de São Paulo (MASP) e outra exposta que retrata a deputada federal transgênero Érika Hilton (PSOL/SP). Ainda, acumula convites para expor fora do Brasil. Em Belém, a artista abre a primeira exposição individual intitulada “Como pintar uma travesti?”, tema da sua pesquisa de mestrado em Artes, na UFPA.

A vernissage será na próxima sexta-feira, 16 de maio, a partir das 19h, no Museu de Artes do Centro Cultural Brasil- Estados Unidos (MABEU/CCBEU). A mostra segue aberta à visitação pública até o dia 28 de junho, de terça à sexta-feira, das 14h30 às 18h. Evento gratuito.

Nessa exposição, Rafa Moreira reúne 36 obras, incluindo a série “Quebras”, que retrata travestis femininos com um olhar sem objetificação ou exotificação dos corpos. “Eu trago a relação das quebras da visualidade da arte paraense”, descreve. Na série “Raio que o trava”, ela se inspira na estética arquitetônica “Raio que o parta”, presente nas fachadas de casarões dos Anos 50 e 60, de Belém. Já na série “Mariposas”, a artista traz mensagens subjetivas da transformação dos corpos trans e da brevidade da vida das travestis vítimas de violência.

“A arte contemporânea vai sempre falar do agora, sobre a vida que circunda o artista, o seu cotidiano. Desde 2016, venho retratando esses rostos e, a partir de 2020, venho trabalhando elementos urbanos nas pinturas”, descreve.

Rafa explica que assina suas obras com o nome de batismo “para questionar se a tradição de desacreditar corpos mudou (que afetou mulheres artistas no passado). O cenário da arte é um local muito difícil de ser acessado por pessoas trans”.

Trajetória

Rafael Moreira é formada em Licenciatura em Artes Visuais, pela Universidade Federal do Pará (UFPA), com especialização e é mestranda na área. Ela foi premiada no salão Primeiros Passos, do CCBEU (2016, 2017 e 2019), e Arte Pará.

Convidada pelo MASP, fez uma pintura da primeira deputada federal transgênero do Brasil. Érika Hilton visitou a exposição e não poupou elogios à Rafaela, no mês passado: “Que honra ser retratada no MASP, em uma exposição da mostra Histórias LGBTQIA+, no núcleo ‘Ícones e Musas’. Ainda mais pelas mãos de um artista da nossa comunidade, a querida Rafaela, a quem sou muito grata pelo carinho”, agradeceu nas redes sociais.

A curadoria da exposição é das professoras doutoras Mayrla Andrade e Rosângela Britto. A realização é da Produção MT Projetos, através de Margareth Telles e João Lucas Pedrosa. A exposição tem o incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura, governo federal, por meio da Fundação Cultural do Pará (FCP), do governo do estado do Pará. O apoio cultural é da MT Projetos de Arte; CCBEU; Programa de Pós-Graduação em Artes (PPGArtes/UFPA); e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

Serviço:

Exposição “Como pintar uma travesti?”, de Rafael Matheus Moreira

Vernissage: 16/05, 19h

Visitação: até 28 de junho, de terça a sexta-feira, das 14 às 18h.

Local: Museu de Artes Brasil Estados Unidos MABEU-CCBEU (Tv. Padre Eutíquio, 1309, Batista Campos).

Entrada gratuita