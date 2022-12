Artista plástica Sônia Gomes é destaque internacional com esculturas sustentáveis

Considerada como parte do cânone da história da arte brasileira, a artista plástica Sônia Gomes encerrou neste ano, no dia 17 deste mês, a sua primeira exposição individual na Pace Gallery, uma das mais importantes galerias do mundo, em Nova Iorque. A mineira do município de Caetanópolis, neta de parteira e benzedeira, cria esculturas com tecidos antigos e panos, utilizando diversas técnicas, como o bordado, para defender a autonomia cultural do Brasil. De impulso descolonizador, a obra será vista no segundo semestre de 2023, a partir do dia 9 de setembro, em outro espaço de destaque de arte internacional; o Octógono da Pinacoteca do Estado de São Paulo.

VEJA MAIS

A exposição “Skin is the deppest”, que significa “O mais profundo é a pele”, foi classificada pela crítica internacional como um sinal de avanço da visibilidade da escultora no campo das artes visuais. “Sônia não vai desacelerar tão cedo! Em breve, ela terá grandes projetos museológicos nos EUA e no exterior. Também estamos para realizar um maravilhoso documentário sobre o seu trabalho; que considero muito especial para um público mais amplo sobre a vida e a energia da sua prática", anuncia Samanthe Rubell, presidente da Galeria Pace Gallery.

Com características associadas a diversas questões de autonomia nacional do Brasil, como raça e meio ambiente, Sônia é uma artista contemporânea afro-brasileira. Em 2015, participou da Bienal de Veneza e em 2018 tornou-se a primeira mulher negra brasileira viva a ter uma exposição monográfica no Museu de Arte de São Paulo (MASP). Destaque no The New York Times, ela foi chamada de “a artista com histórias ricas através de tecidos”. Na exposição na PACE, foram expostos também trabalhos em parceria com a artista Juliana dos Santos, sua assistente de estúdio.

"Sonia é uma leve radical. O seu trabalho é cheio de afeto e sua forte inteligência é inquestionável”, acrescenta Pedro Mendes que é um dos sócios da galeria Mendes Wood Dm que representa a artista no Brasil.

Para Samanthe Rubell, da Pace, a mostra foi um sucesso, atingindo diferentes públicos. “Nossos colecionadores mais exigentes se sentiram cativados por seu trabalho. Temos visto um envolvimento maravilhoso de um púbico de pessoas que estão mais concentradas em artistas mulheres. Além disso, o processo da Sônia nos EUA, assim como sua individual na Pace, foi e tem sido muito bem frequentada por críticos, curadores e uma gama de pessoas que estão aos redores de Nova Iorque”, acrescenta a presidente da galeria.

Uma das principais características da obra de Sônia Gomes é o fato de utilizar em suas criações tecidos capturados de amigos e familiares, que são torcidos, costurados, transformados. Além disso, por meio da reciclagem dos tecidos, é enfatizada a importância da sustentabilidade. “A obra de Sonia Gomes é singular, e nitidamente peculiar, nos proporcionando um novo mundo para a arte escultórica e as suas possibilidades. Sua prática, vem de um lugar com histórias que sensibilizam seu coração. Ela é uma verdadeira contadora de histórias!”, conclui Samanthe Rubell.