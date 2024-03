Artista plástica Paula Guerra expõe suas obras no Espaço João Carlos Pereira, na TV Liberal

Na terça-feira (27), o Espaço João Carlos Pereira, localizado na sede da TV Liberal, no bairro Nazaré, recebeu o trabalho da artista plástica Paula Guerra. São sete telas, cada uma com um tema específico, inspiradas em momentos que Paula presenciou ou está vivendo. As obras ficarão expostas na sala de entrevistas dentro da emissora durante três meses.

VEJA MAIS

Tronco, Vista Mar, Luminosidade, Queimada, Luz, Alegria e Ilhas são os nomes das obras que embelezam o espaço. Esta é a primeira vez que a artista é convidada para expor no local e, segundo ela, o momento é ímpar, além de ser gratificante receber o reconhecimento por seus 27 anos de carreira e dedicação à arte.

"Me senti muito honrada quando o Sr. Sérgio Oliveira, curador da artista plástica Rose Maiorana, me fez o convite, pois já o conhecia do momento em que fui entrevistada pela Rose para o Lib Art", diz Paula Guerra.

Obras expostas na TV Liberal (Foto: Divulgação / Paula Guerra)

"Essa oportunidade é muito importante para nós. Sendo uma artista com deficiência auditiva posso trazer desafios únicos, mas também posso oferecer uma perspectiva única e valiosa para a arte. Me concentro mais em minha visão e em outros sentidos, fazendo despertar bons sentimentos e algo de belo dentro das pessoas. A pessoa com deficiência pode se encontrar em várias formas na vida, e uma delas é na arte."

Em suas obras, a artista plástica quer transmitir ao público a leveza e os detalhes aguçados por seus outros sentidos. Ela resume a arte como algo infinito e, que nem sempre tem explicação. Nas obras expostas no Espaço João Carlos Pereira, Paula transmite beleza e leveza, além de detalhes que foram inspirados em elementos da natureza.

Arte presente desde a infância

A arte faz parte da vida de Paula há bastante tempo. Ela iniciou seus projetos aos 12 anos, com a pintura, quando morava em São Luis do Maranhão. Lá, a profissional realizou seu primeiro curso de pintura após ler, na escola, "Linéia no Jardim de Monet", uma obra didática sobre o pintor francês Claude Monet.

"Residindo por cerca de 18 anos no Nordeste, segui pintando e estudando sobre o assunto nas cidades de Recife (PE), Aracaju (SE) e Salvador (BA), onde comecei a estudar e pintar usando a técnica abstrata. Eu me inspiro olhando ao meu redor e vendo algo de belo, como um pássaro, uma flor, a praia, a natureza de uma forma geral. Observo as cores dessa natureza tão bela, fotografo, ou guardo na memória e na oportunidade levo esses momentos para a tela", conta.

Exposição no Louvre

Paula foi selecionada em outubro do ano passado para expor no Salão Internacional de Arte Contemporânea Carrousel Du Louvre, em Paris. Por meio da empresa "Vivemos Arte", a artista levou as suas duas obras, "Lago Dourado" e "Renascer", ao museu e relata que o momento marcou sua trajetória.

Obras da artista que foram selecionadas para a exposição em Paris (Foto: Divulgação / Paula Guerra)

"Foi uma experiência única de um sonho realizado. Expor no maior e mais importante museu do mundo me deixou muito feliz e realizada", comemora.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do Coordenador do Núcleo de Cultura de Oliberal.com, Abílio Dantas)