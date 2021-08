Artista italiana Aramà se une à paraense Luê em 'Bora Jogar'

A Itália e o Pará estão em uma conexão tropical e colorida com o novo trabalho de Aramà em parceria com Luê, "Bora Jogar". A música tem um clima contagiante e de esperança para o fim de pandemia do novo coronavírus. A italiana Aramà, que tem uma forte apreciação pela cultura do Pará, quis se rodear de paraenses para este single.

A italiana diz que a parceria surgiu após apresentar a melodia e a ideia para o músico e produtor musical paraense, Felipe Cordeiro. "Ele amou e finalizamos a música. O Felipe se ofereceu de me produzir e fiquei muito feliz. Tenho uma grande conexão com Belém, já me apresentei no Teatro Sesc e no Teatro Sesi com Arthur Espíndola e Sandra de Sá. Também já conhecia o trabalho da Luê. A gente se seguia nos social networks mas não nos conhecíamos pessoalmente. Quando nos conhecemos (fomos apresentadas pelo Felipe) a energia bateu e decidi convidar ela para esse feat", detalha Aramà.

Ela conta que Luê gostou da energia da canção e durante a reunião já pensaram em criar algo dando um clima tropical. "A gente estava precisando de boas vibes num momento tão desafiador como esse da pandemia. A Luê colocou a rabeca e ficamos muito felizes com o resultado. Chegamos num som pop, tropical, bem leve e com uma mensagem positiva", completa a italiana.

E sobre esse momento de pandemia, as artistas falaram sobre a dificuldade e como lidaram com o momento. "O primeiro período da pandemia correu bem pra mim. Fiz várias lives no meu Instagram convidando vários artistas brasileiros e internacionais. Mas na segunda parte da pandemia rolou um desespero, tanto que acho que essa música tem todos os sonhos e cores que queria sonhar nesse período. Eu passei também por uma situação bem difícil na minha família, perdendo meu tio, irmão da minha mãe, que era como um segundo pai pra mim. Então, muito triste mesmo", destaca Aramà.

A paraense Luê diz que também enfrentou dificuldades. "A pandemia ainda não acabou, mas foi muito difícil ali naquele comecinho em que ninguém sabia direito o que tava acontecendo e quanto tempo isso iria durar. Ver os shows precisando parar por tempo indeterminado, lançamentos sendo adiados, casas de shows fechando, a situação no Brasil absolutamente insustentável e a gente nas mãos de um genocida tornou a situação muito mais complicada", pontua.

Mas a paraense também aproveitou para dar início ao projeto "Baby", em parceria com o namorado Mateo, que juntos acabaram de lançar o disco "Amorzinho ``. Também estou aproveitando esse momento para compor e desenvolver projetos que estavam há muito tempo só no campo das ideias. Outra virada de chave grande para mim durante a pandemia foi perceber que era urgente cuidar da minha saúde mental e física, então comecei a praticar esportes diariamente e ajustei minha alimentação. Adquirir esses bons hábitos foi e é essencial para o meu bem-estar e para o controle da minha ansiedade", acrescenta Luê.

O clipe da música "Bora Jogar" teve a assinatura do roteiro por Aramá e chamou o ilustrador Rodrigo Cantalicio, que também é de Belém. A ideia de Aramà sempre foi de “tropicalizar“toda a obra.

Aramà diz que ficou feliz com o resultado e com as orientações do produtor e músico Felipe Cordeiro. "O Felipe simplesmente é uma alma generosa e fantástica. Aqueles produtores que colocam o coração em tudo. Ele é uma pessoa prática, rápida, bem objetiva. Adorei trabalhar com ele. Acho que ele consegue entender a magia que habita em cada artista e deixa florescer as suas qualidades de um jeito muito natural. Fiquei tão feliz que estou produzindo todo meu EP com ele", disse a italiana.