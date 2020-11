Artista brasileiro pinta máscaras para quem quer mostrar sua cara

Jorge Roriz, de 65 anos, trabalhava na criação do mundo mágico do Carnaval do Rio de Janeiro com suas fantasias coloridas e carros alegóricos fantásticos. Agora, em meio à pandemia de coronavírus, ele está usando sua arte para fazer máscaras.

Roriz pinta máscaras faciais tão realistas que chegam a ser inquietantes. Quando ele fala de máscara, sua boca parece não se mover.

“Eu uso essa máscara para não perder minha identidade”, disse.

Ele pinta a parte inferior do rosto da pessoa em uma máscara branca, dedicando tempo aos detalhes como tonalidade da pele e lábios.

As máscaras se tornaram populares entre as pessoas que não querem esconder o rosto durante a pandemia, mas desejam se proteger do vírus.

“É fundamental que as pessoas se cuidem, é bom que as pessoas usem máscaras”, afirmou o artista plástico.

"Tive uma reação muito positiva, as pessoas riem. Algo que era para ser triste tornou-se algo que traz alegria."