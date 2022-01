Arthur Nogueira anuncia show com Adriana Calcanhoto em Belém

O cantor Arthur Nogueira anunciou na manhã desta quarta-feira (5) que fará show em Belém ao lado da cantora Adriana Calcanhoto, no festival "Se Rasgum" no dia 15 de janeiro, no Theatro da Paz.

Adriana será a atração principal do segundo dia do festival, com repertório de clássicos de sua carreira e músicas de seu mais recente trabalho, “Só”, lançado durante a pandemia e produzido por Arthur Nogueira e com participação dos músicos paraenses STRR e Leo Chaves.