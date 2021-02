Arthur, do ‘BBB 21’, é flagrado coçando as partes íntimas e cheirando ao vivo durante 'espiada'

Arthur, participante do ‘BBB 21’, foi flagrado coçando suas partes íntimas e, logo em seguida, cheirando a mão enquanto estava deitado na parte externa da casa. A cena corriqueira não passou despercebida aos olhos do público, principalmente porque o momento inusitado foi exibido ao vivo na manhã de hoje (17).

Enquanto Ana Maria Braga, apresentadora do programa matinal ‘Mais Você’, tomava café com o eliminado do reality show da semana, Nego Di, eles resolveram dar uma ‘espiadinha’ na casa e pegaram o brother tirando a mão do local e levando ao nariz, para sentir o odor.

O público não perdoou o ‘flagra’ do instrutor de crossfit e logo correram para comentar a respeito da situação. Veja a reação dos internautas:

Arthur de boa coçando o saco na hora que a Ana Maria entrou na casa 😂😂😂😂 #bbb21 pic.twitter.com/9U179j6evp — Janner Alves (@janneralves) February 17, 2021

mds a ana maria mostrou a casa ao vivo e apareceu o arthur deitado na rede com a mão dentro da cueca pega do no p** eu to passando mal pic.twitter.com/AhLqVGy3SY — alyson (@stranwberryes) February 17, 2021