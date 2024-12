Arte Sesc abre exposição de artistas paraenses com obras que retratam a Amazônia

As artes produzidas na Amazônia ganharão destaque a partir desta quinta-feira (5) com o lançamento da exposição “Amazônias: Paisagens e Vivências”, realizada através do Arte Sesc, que inicia em Belém a sua Etapa Regional 2024. Nesta edição, serão apresentadas as obras dos artistas contemporâneos Luciana Magno, Igor Oliveira e Octávio Cardoso.

A abertura da exposição será realizada às 19h, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, com entrada franca e visitação aberta até 5 de março de 2025. Com a curadoria de Marisa Mokarzel e Pablo Mufarrej, a mostra exibe 25 obras que trabalham o conceito de experiências conectadas à identidade amazônica.

A curadora Marisa Mokarzel afirma que o trabalho realizado por ela e Pablo Muffarej teve o objetivo de selecionar obras que contemplassem uma visão particular e poética sobre a Amazônia.

"O objetivo da aquisição dessas obras foi pensar em três gerações diferentes de artistas, que têm percepções particulares das paisagens amazônicas, não de uma forma exótica, mas de uma forma subjetiva, pessoal, poética, de ver essa Amazônia. Esses artistas se transportam por linguagens diferentes, o que nos deu uma grande flexibilidade de obras para serem apresentadas na exposição”, afirma a curadora.

A obra 'Búfalo Encantado' é uma das criações do artista Igor Oliveira (Foto: Igor Oliveira)

Segundo Marisa, os três artistas paraenses usam formas distintas de expressar a Amazônia em suas obras, uma diversidade que enriquece ainda mais a exposição para o público.

"O Octavio se expressa com a fotografia, é uma fotografia muito própria, que tem a sua assinatura. A Luciana tem fotos e vídeos, voltados para performances, que ela executou junto à natureza. E com o Igor, as pessoas vão ver pinturas, inclusive uma feita em peças tijolos pequenos, especiais, são figuras lindas que ele trabalha com estêncil. Então o público vai ter percepção dessa Amazônia através de várias entradas”, salienta Marisa.

Octavio Cardoso, um dos três artistas da exposição, explica o contexto da época em que suas fotografias foram registradas e como foi o processo artístico para construir as imagens.

“Tem duas coisas bem diferentes que escolheram para a exposição, duas fotos em preto branco que são lá do início da minha carreira, porque eu comecei fotografando em preto e branco e são duas fotos desse momento, em que eu já trabalhava a questão da paisagem, a relação do homem com esse ambiente. No meu início, quando comecei, fiz muito retrato, mas aos poucos eu fui me aproximando mais do ambiente e do ser humano”, relata o fotógrafo.

Octavio também destaca o surgimento da câmera digital como um marco tecnológico que o forçou a repensar a sua maneira de tratar a fotografia. A mudança fez com que ele criasse uma nova estética em fotos únicas as quais estarão apresentadas na exposição.

“Quando surgiu a câmera digital, eu tive dificuldades em fazer fotos em preto e branco, porque eu achava que elas ficavam muito documentais, óbvias. Então eu pesquisei uma maneira de criar uma certa subjetividade utilizando variações de cor, e a minha ideia com esse trabalho foi de criar uma outra realidade, que não é o que eu vejo, mas o que eu imagino. Foi dessa forma que eu cheguei nessa série de fotos, através dessa necessidade de desconstruir e desfazer o que aparecia para mim no equipamento digital”, ressalta o artista.

Obra 'Cumbu', da artista Luciana Magno (Foto: Luciana Magno)

Sobre o Arte Sesc

Com o objetivo de contribuir com o fortalecimento da produção artística local, o Arte Sesc atua como um propagador da arte-educação em todo o território nacional. Através de exposições gratuitas, o projeto visa também democratizar o acesso à arte por toda a população.

A visitação seguirá aberta até 05 de março de 2025, sempre de terça a sábado, das 09h às 18h, e domingos, das 09h às 13h. A classificação etária é livre para todos os públicos.

SERVIÇO

As paisagens e vivências das Amazônias em exposição no Sesc Ver-o-Peso

Abertura: 05/12/2024, às 19h

Visitação: até 05/03/2025

Horário de visitação: terça a sábado, das 09h às 18h, e domingos, das 09h às 13h

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina)