Arquivo Público do Pará abre programação de aniversário com foco em memória e pesquisa

O Arquivo Público do Pará Zeno Veloso, detentor de cerca de 4 milhões de registros da Amazônia Legal, iniciou nesta quinta-feira (16) a programação de 125 anos da instituição. As celebrações, que seguem até 30 de abril no salão principal do Arquivo, visam democratizar o acesso ao acervo e promover a pesquisa histórica.

Mostra sobre Ditadura Militar abre celebrações

A programação comemorativa teve início com a abertura da exposição “Ditadura Militar e os conflitos agrários nos documentos do DOPS”. A mostra estará em cartaz no salão principal do Arquivo até 30 de abril, com visitação de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Segundo o diretor Leonardo Torii, a iniciativa busca mostrar as potencialidades de pesquisa do acervo. “Teremos uma exposição sobre a ditadura militar e os conflitos agrários desse período, além de palestras sobre a história indigenista. A ideia é que todos possam visualizar a amplitude de pesquisas que se pode fazer dentro do acervo documental”, explicou.

Oficina de preservação de documentos

Na sexta-feira (17), a programação continua com a oficina de preservação e conservação de documentos em suporte de papel. A atividade será realizada em dois horários: das 9h às 10h30 e das 10h30 às 12h.

As inscrições serão feitas presencialmente, no dia da atividade. André Lima, servidor responsável, detalha: “Vamos mostrar um pouco do trabalho de restauro e conservação de manuscritos. Desde como ele chega, às vezes, danificado com pragas, com a ação do tempo, até a finalização da revitalização desse papel. Será uma boa base daquilo que a gente faz no arquivo”.

O diretor Leonardo Torii reforça que a oficina é aberta a todo o público. “Qualquer pessoa, seja de nível superior, nível médio ou fundamental, pode participar. A proposta é descentralizar esse conhecimento que está muito restrito ainda em algumas áreas, em algumas instituições. Nós queremos realmente disseminar esse conhecimento”, destacou.

Palestra sobre História Indígena e do Indigenismo

No sábado (18), o Arquivo Público do Pará Zeno Veloso receberá pesquisadores para a palestra “A riqueza documental e as possibilidades de pesquisa em História Indígena e do Indigenismo na Amazônia a partir do Arquivo Público do Estado do Pará”. O evento ocorrerá das 9h às 12h.

Entre os participantes do encontro estão Karl Heinz Arenz, Sara Suliman, Roberta Kabá Munduruku, João Marcelo Cunha, Kalil Hasseb e Lívia Maia.

Homenagem a Zeno Veloso encerra programação

Encerrando a programação, no dia 30 de abril, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult) realizará a entrega de uma placa em homenagem póstuma ao jurista Zeno Veloso (1945–2021). Na mesma ocasião, será ministrada a palestra “Zeno Veloso: professor, político, notário e jurista”, a partir das 9h.

A palestra será apresentada por Jeferson Bacelar, presidente da Academia Paraense de Letras Jurídicas. Zeno Veloso foi diretor e cofundador do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), deputado estadual e secretário de Justiça do Pará.

Reconhecido como referência nacional no Direito, ele faleceu em 2021, deixando um legado jurídico e social importante para o estado.

Legado e reconhecimento da instituição

Sob gestão da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o Arquivo Público do Pará Zeno Veloso passou por obras de manutenção e tem ampliado suas iniciativas de democratização do acesso à informação.

Reconhecida por seu valor histórico e cultural, a instituição recebeu o Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1997. Em 2010, obteve o selo Memória do Mundo, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), pela preservação de documentos do período colonial.