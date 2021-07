Armando Babaioff manda indireta para Cazarré se oferecendo para vaga em novela

A polêmica com o ator Juliano Cazarré continua após a informação de que ele não queria se vacinar. O colega Armando Babaioff mandou uma indireta nas redes sociais se oferecendo para ocupar o lugar de Cazarré na novela Pantanal. Babaioff declarou que estava vacinado e disponível para novos trabalhos.

Cazarré estaria se recusando a tomar vacina contra a Covid-19. Com a recusa, o ator poderia ficar de fora do remake de Pantanal, nova novela da Globo que tem previsão de estreia para 2022. De acordo com o jornalista Léo Dias, o ator não iria se imunizar contra o coronavírus pois não queria ser “chipado” pelas vacinas. O ator que interpretou Magno teria dado essa declaração em particular à amigos em uma academia onde pratica atividade física no Rio de Janeiro.

Só pra dizer que eu tomei vacina, se quiserem me escalar para alguma novela, estamos aí! #vacinasim — Armando Babaioff VACINA SIM! (@babaioff) July 27, 2021

O comentário mencionado pelo ator, aconteceu no perfil oficial de Babaioff no Twitter. Na tarde dessa terça-feira (27), o artista se ofereceu para a vaga de Cazarré em Pantanal. De forma debochada informando que já estava vacinado o ator escreveu. “Só pra dizer que eu tomei vacina, se quiserem me escalar para alguma novela, estamos aí! #vacinasim”.

Por sua vez, Cazarré respondeu ao colega que se ofereceu para ocupar sua vaga. "(…) rezem também uma Ave Maria pelo colega que sugeriu pegar meu lugar por estar vacinado. Ele é um grande ator e não merece estar nessa situação. Ao rebanho de muares que veio aqui me xingar por causa da vacina, podem voltar a me xingar apenas pelos motivos de antes: minha opção religiosa e por eu não acreditar na mesma ideologia que vocês. Estou em oração por vocês também”, finalizou Juliano Cazarré.