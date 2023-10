Ariana Grande prestigia o irmão, Frankie, na estreia do musical 'The Rocky Horror Show', nos EUA

A cantora Ariana Grande esteve na estreia do irmão, Frankie Grande, no musical "The Rocky Horror Show", na Pensilvânia (EUA), na última sexta-feira. Confira os detalhes!

VEJA MAIS!

Ariana Grande foi prestigia o irmão, Frankie, na estreia do musical 'The Rocky Horror Show', nos Estados Unidos. Frankie interpreta Frank-N-Furter, um cientista maluco, que com seu visual Queer e roupas burlescas, ajuda um casal que teve o pneu furado, no meio de uma tempestade e vai parar na sua mansão. Por meio de suas canções, o cientista revela a sua criação: um homem musculoso chamado Rocky.

Ariana tirou foto com o irmão e os demais atores do elenco, após a apresentação.