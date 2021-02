Apresentadora revela que filho de 16 anos morreu de overdose

Laura Berman, apresentadora e terapeuta sexual, revelou nesta segunda-feira (8) que o filho Samuel, de 16 anos, morreu vítima de uma overdose de remédios. A apresentadora estadunidense contou que o filho comprou drogas por meio de uma rede social.

"Um traficante de drogas conectou-se a ele no Snapchat, deu-lhe Fentanil com Xanax e ele teve uma overdose em seu quarto. Eles fazem isso porque fisga ainda mais as pessoas e é bom para os negócios, mas provoca uma overdose e as crianças não sabem o que estão tomando", disse em uma publicação no Instagram.

"Meu coração está completamente despedaçado e não tenho certeza de como continuar respirando. Publico isso agora apenas para que nenhuma outra criança morra", completou.

A apresentadora alertou os pais para que todos prestem atenção em seus filhos: "A experimentação deu errado. Ele fez com que as drogas fossem entregues em casa. É assim que eles conseguem".