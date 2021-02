Apresentador vota ao vivo para eliminar Karol Conká do 'BBB'

O jornalista Alexandre Kapiche é apresentador da Inter TV RJ, afiliada da Rede Globo. Na segunda edição do telejornal local, Kapiche fez questão de votar ao vivo para a saída de Karol Conká do “Big Brother Brasil 21”, no final do programa desta terça-feira (23).

Pouco antes de encerrar o programa, o apresentador aparece ensinando como votar contra a rapper curitibana no site oficial do reality. "Votação feita, se é para tomar, tombamos", disse o jornalista em sua despedida na edição.

Jornalista votando na Karol Conká ao vivo#BBB21 pic.twitter.com/5vR7DsUHhJ — Parcialmente Reality📊 (@ParcialmenteRLT) February 23, 2021

Na segunda-feira (22), Kapiche já havia se pronunciado sobre o “BBB”. “Eu sou Alexandre Kapiche Com K, mas quero dizer que não serei eliminado amanhã, muito pelo contrário, quero convidar você para acompanhar as notícias do interior do Rio neste começo de semana", disse.