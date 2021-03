Após receber ataques, mãe de Gilberto se pronuncia ‘Bastante abalada’

Jacira Santana, mãe do economista Gilberto do "BBB 21", se manifestou sobre os ataques que vem recebendo pelas atitudes do filho dentro do confinamento. As irmãs do brother e Lucas Penteado, que passou pouco mais de duas semanas no "BBB 21" e chegou a dar um beijo em Gilberto, se pronunciaram repudiando as ofensas.

“Nos últimos dias, venho recebendo mensagens e comentários ofensivos com ataques de torcidas do programa Big Brother Brasil. Tenho vivido dias intensos e que tem me deixado bastante abalada, pois para nossa família é tudo muito novo. Estamos assimilando aos poucos toda essa visibilidade. Conheço o caráter e a índole do meu filho, Gilberto”, disse a mãe do economista.

Jacira afirmou que está tomando medidas contra os ataques: "Desde ontem venho recebendo ameaças junto à minha família e gostaria de comunicar que todas as medidas cabíveis dentro da lei estão sendo tomadas pela minha equipe".

Em seguida, ela fez um apelo ao público do reality: “Gostaria de pedir respeito e a compreensão de vocês, e que entendam que eu não tenho controle sobre o que acontece no programa e não faço parte das situações que acontecem lá dentro. Não compactuo com esse tipo de posicionamento com ataques e também peço para que a torcida do meu filho Gil não ataque ninguém. Agradeço o respeito!”