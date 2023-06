Após período de recolhimento para cuidar da saúde, Simone Almeida volta a brilhar na noite de Belém

A cantora Simone Almeida vai se apresentar na próxima sexta-feira, 30, no Boteco Santa Matta, que fica na avenida Rodolfo Chermont, 1607, esquina com a Rua da Marinha, no bairro da Marambaia. A artista vem de um período difícil ao lutar contra uma depressão, em que necessitou da ajuda de amigos, que realizaram shows beneficentes em prol da sua saúde.

Para Simone, o sentimento de retorno marca uma felicidade que há muito tempo não sentia. “É um sentimento de alegria, principalmente por quem passou por uma depressão profunda. Voltar a sentir essa sensação não tem preço ou palavras para descrever”, destacou. A cantora garantiu ainda que o público pode esperar muita alegria da primeira apresentação após o período de recolhimento. “Será uma grande festa para comemorar esse momento tão especial, essa oportunidade que Deus está me dando de voltar para os palcos e voltar a fazer shows”, celebrou.

A artista acredita que a música foi um dom de Deus em sua vida. “A música significa poder dividir a minha arte com as pessoas, porque a música nos traz vida”, reforçou. No momento atual, Simone escolheu um repertório que veio do fundo do seu coração. “É meu coração aqui, serão alegrias, esperanças e muita gratidão”.

Em um momento que a artista se destaca com muita gratidão, principalmente para família e amigos próximos que lhe ajudaram no momento difícil, ela acredita que será também uma apresentação em agradecimento por todo carinho e solidariedade recebidos.

“Agradecer a Deus por estar comigo sempre e principalmente nos momentos mais difíceis, á minha família, meu suporte, que esteve sempre me abraçando. Aos meus amigos que oraram por mim, que me acolheram, me ajudaram financeiramente, aos artistas, profissionais de áudio e luz, roadies, que realizaram shows pra arrecadar fundos e ajudar no meu tratamento, aos espaços cedidos para a realização e ao público que compareceu em todos eles”, agradeceu.

A paraense Simone Almeida começou em canto coral e depois enveredou pelo canto popular, onde conquistou muitos prêmios e reconhecimento. O primeiro álbum solo "Recado" foi indicado ao prêmio TIM de Música e concorreu com mais 30 CDs de música brasileira à indicação ao Grammy Latino. Simone Almeida também foi premiada como a melhor cantora paraense de MPB e melhor CD de MPB, no I Prêmio Cultura de Música. Foi uma das 50 artistas contemplados pelo Programa Rumos, do Instituto Itaú Cultural, e concorreu ao 8º Prêmio VISA de Música Brasileira – edição vocal, sendo a única representante do Norte do país.

Na carreira de Simone também há participações em shows memoráveis de Belém como “Mulheres”, “Mulher e Amada”, “Peças Íntimas” e “Mulheres II”. Ao lado de Nilson Chaves e Marco André, excursionou pela Amazônia Legal com o show “Tambores da Amazônia”. No repertório de Simone há grandes homenagens a compositores amazônicos de destaque como Ruy Barata e Waldemar Henrique.

