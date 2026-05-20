Após final polêmico, criadores de Stranger Things revelarão destino de Onze em 20 anos

O final de Stranger Things gerou polêmica em meio aos fãs da série. A quebra de expectativa e o destino de Onze (Millie Bobby Brown), deixado em aberto, desagradou boa parte dos espectadores da original Netflix. Agora, os irmãos Duffer, criadores do programa, disseram que revelarão o que realmente aconteceu à personagem daqui 20 anos.

A ideia dos criadores era justamente essa: não deixar o telespectador saber se Onze havia sobrevivido ou não à luta contra Vecna. Apesar de até mesmo os atores terem ficado em dúvida, Matt e Ross Duffer planejam colocar um fim às discussões que não deixaram as redes sociais desde que a série se encerrou, em 31 de dezembro de 2025.

Em entrevista ao podcast Happy, Sad, Confused, a dupla deu mais detalhes a respeito de sua decisão. "Se a gente estiver conversando com você daqui a 20 anos sobre Stranger Things, então daqui a 20 anos", disse Ross, segundo a NME. "Quero dizer, eu espero que sim. Espero que as pessoas ainda se importem em 2046. Isso seria ótimo, e aí eu conto tudo, sim. A essa altura, daqui a 20 anos".

O final e a recepção do elenco

A reação dos próprios atores acabou por surpreender os criadores. Quando alguns deles disseram não acreditar que Onze teria sobrevivido, os irmãos Duffer não entenderam muito bem. "Eles nunca me falaram isso", afirma Matt.

"Preciso falar com eles", continua. "Não estou dizendo que eles estão errados. É só interessante que todos tenham chegado a essa conclusão sem falar com a gente, porque não é isso que os personagens acreditam. Quer dizer, eles são bons atores, então não sei o que está acontecendo".