Após eliminação de Laís, brothers repercutem discurso de Tadeu e estudam próximos passos no jogo

Após a eliminação de mais uma moradora do quarto Lollipop no BBB 22, a casa ficou bastante agitada com o discurso cheio de entrelinhas de Tadeu Schmidt. Durante a madrugada, os brothers também conversaram bastante sobre jogo. Além disso, reavaliaram estratégias e alianças.

Eslovênia e Eliezer se reuniram no quarto e choraram bastante. Enquanto o brother, que também estava na berlinda, não sabia se chorava de alívio ou felicidade, a sister refletia sobre o que eles puderam ter feito de errado no reality. Pouco tempo depois, ainda no quarto, os dois também repercutiram o discurso do apresentador. Eliezer perguntou para Eslovênia se a sister achou que foi "coincidência" o fato de Tadeu Schmidt não ter falado sobre os participantes, mas, sim, sobre o Lollipop. A sister respondeu que não e refletiu que também deve deixar a casa mais vigiada do Brasil se acabar batendo no Paredão.

Mas não foi só Eliezer e Eslovênia que se reuniram para repercutir a Eliminação de Laís e o discurso de Tadeu, não. Na área externa, Jessilane, Linn da Quebrada e Natália também refletiram sobre a saída da médica do reality.