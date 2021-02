Após diamante na testa, rapper quer implantar chip no cérebro

Depois de virar assunto mundial com um implante de diamante milionário na testa – que deu errado mais tarde –, o rapper Lil Uzi Vert causou mais uma vez nas redes sociais. Agora, o músico anunciou interesse em colocar um chip no cérebro.

Ele falou sobre a tecnologia desenvolvida por Elon Musk, dizendo que quer inserir um pequeno chip no cérebro. A novidade já teria possibilidado a macacos jogar videogame usando apenas a mente.

Grimes, que é esposa de Musk, se empolgou com o post do rapper e disse: “Vamos colocar chips no cérebro”. “Eu estou pronto, quando vamos fazer?”, respondeu o rapper.

Okay !!! I will call u for more detail https://t.co/0kvcsnra4f — Uzi London 🌎☄️💕® (@LILUZIVERT) February 7, 2021

“Podemos planejar os chips para 2022. Ainda é uma cirurgia experimental, mas se der certo teremos a sabedoria dos deuses”, explicou a cantora. “Vou te ligar para ter mais detalhes”, completou Uzi.