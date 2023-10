Após casamento longo, Mel Lisboa assume namoro com fotógrafo

Mel Lisboa está apaixonada! A atriz assumiu um relacionamento publicamente no último domingo, 8, através de um post romântico nas redes sociais. O eleito é o fotógrafo André Hawk, famoso por fotogragar celebridades.

VEJA MAIS

Através da publicação no Instagram, ela escreveu: "Muita coisa". Em uma foto com o amado ao som da música "Menino bonito", de Rita Lee. André também postou uma foto agarradinho com Mel. "Coisa mais linda", escreceu.

A atriz terminou este ano o casamento de 15 anos com o músico Felipe Rosseno, pai dos dois filhos dela, Bernardo de 14 anos, e Clarice, de 11.