Após cancelar show em Parauapebas, MC Mirella falou nas redes sociais com os fãs

MC Mirella cancelou o show que faria no domingo (6), em Parauapebas, no Pará, e nesta segunda (7) falou sobre o assunto nas redes sociais. "Ainda com dor e desconforto e, desde ontem, sem comer nada, só estou bebendo uns goles de isotônico. Não estou conseguindo comer, com muito medo de vomitar tudo de novo", declarou.

A famosa também comentou que irá para São Paulo e fará alguns exames. Enquanto isso, descansará para se recuperar. "Vou ficar em repouso de hoje para amanhã, porque nesta semana já tenho trabalho e tenho que estar bem. Provavelmente, com as medicações, amanhã à noite estarei melhor, em nome de Jesus", reforçou.

Para ela, a crise veio em decorrência de sua saúde mental estar fragilizada. "Infelizmente estou um pouco doente de uns meses para cá. Não estou bem, não estou legal. Estou tentando ao máximo ficar bem", complementou.

Mirella se desculpou por não fazer o show em Parauapebas e explicou que a apresentação será remarcada.