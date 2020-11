Após ataques, ex-mulher de Tom Veiga apaga conta do Instagram

Desde que houve o anúncio da morte do intérprete do Louro José, Cybelle Hermínio, ex-mulher de Tom Veiga, ganhou milhares de seguidores na rede social, chegando ao triplo do que tinha. Mas junto com os seguidores chegaram os ataques.

Após ser atacada por internautas que a acusaram de ser culpada pela separação e consequentemente pelo estado depressivo que ele teria tido, ela apagou a conta no Instagram.

Antes e durante o casamento com Tom, Cybelle mantinha o perfil trancado e aceitava apenas amigos dela e do casal. Ao anunciar a separação e deletar as fotos do ex-marido, ela abriu a conta para todos. Cybelle não se pronunciou sobre a morte de Tom, com quem se casou no início do ano numa cerimônia mais instimista.