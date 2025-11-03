Após 17 anos AC/DC volta ao Brasil em 2026 com o show da 'Power Up Tour'

Depois de 17 longos anos, o AC/DC está de volta a São Paulo. A banda australiana confirmou nesta segunda-feira, 3, que a capital paulista será a única cidade brasileira contemplada na passagem da turnê Power Up Tour. A apresentação única está marcada para 24 de fevereiro de 2026, no MorumBIS.

A LiveNation, que produzirá o show do AC/DC em São Paulo, anunciou nas redes sociais que os ingressos começarão a ser vendidos nesta sexta-feira, 7, às 10h, na Ticketmaster, e poderão ser pagos em até 6x sem juros no cartão de crédito. Informações sobre preços e bilheterias físicas serão divulgadas em breve.

Atualmente, o AC/DC conta com Angus Young (guitarra), Brian Johnson (vocais), Stevie Young (guitarra), Chris Chaney (baixo) e Matt Laug (bateria). A banda está em turnê com seu disco mais recente, Power Up, lançado em 2020.

No total, a turnê terá 21 apresentações ao redor do mundo. Além do Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos e Canadá também receberão a banda australiana.

A última passagem do AC/DC no Brasil aconteceu em 2009, também em São Paulo, em uma apresentação apoteótica considerada pelos fãs uma dos melhores shows da banda.