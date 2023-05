Após 10 meses, Sérgio Hondjakoff recebe alta de clínica de reabilitação

O ator Sérgio Hondjakoff recebeu alta da clínica de reabilitação, em Itu, interior de São Paulo. Ele deixou o local no último final de semana após 10 meses e 19 dias. O ator fez a primeira aparição em uma foto ao lado da mãe, Carmen Lucia Hondjakoff, e de três amigos.

O ex-Polegar Rafael Ilha, está entre os amigos, ele ajudou Hondjakoff nessa trajetória. "Ele ficou 10 meses e 19 dias e eu estou na esperança e na torcida que, dessa vez, seja a última internação dele, que ele finalmente caia em si, veja que perdeu um tempo muito grande com as drogas e se dedique mais à sua vida, à sua profissão e ao seu filho, que vai fazer 3 aninhos. Estamos indo na fé para conseguir realizar isso e se Deus quiser a gente vai conseguir”, declarou Carmen Lúcia em conversa com o Gshow.

O ator foi internado para tratar da dependência química e agora continuará o tratamento no Rio de Janeiro, onde mora.