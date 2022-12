Apoena faz pré-revéillon “Pé na bunda 2022” com Sandrinha e banda

O Espaço Cultural Apoena encerra as atividades do ano, nesta sexta-feira (30),com o pré-réveillon "Pé na bunda 2022". A festa é por conta de Sandrinha e banda e mais Dj Raul Bentes. Os ingressos custam R$15,00, mas a partir das 21h será R$ 20,00. Depois desta festa, o Espaço Cultural Apoena só retorna no dia 4 de janeiro com a Quarta Tropical, que traz Layse e os Sinceros.

A programação promete ser animada com um repertório cheio de brega, carimbó e axé já para entrar no clima do Circuito Apoena de Carnaval 2023. A cantora Sandrinha procura sempre realizar um show cheio de misturas com o objetivo de colocar o público para dançar. A artista tem uma trajetória de participação de alguns grupos de Forró como Chapéu de Couro, Trilha Sonora, Swingueiros do Forró, Tropa do Forró e também chegou a integrar o Farofa Tropikal. Mas no ano passado, a artista resolveu dar um novo passo e deu início com a carreira solo.

Ana Paula Guerreiro, proprietária do Espaço Cultural Apoena, diz que o ano de 2022 precisa fechar da melhor forma, pois apesar de tudo o que o setor cultural sofreu com a pandemia, esse ano foi possível recuperar e até evoluir no quesito de contratação e fluxo de clientes.

"Depois de tudo que passamos, temos muito o que agradecer a este ano, pois conseguimos aumentar nossa equipe e tivemos o aumento do fluxo de clientes. A gente espera que tudo isso melhore ainda mais no próximo ano", destaca Ana Paula.

O Apoena é conhecido por ser um espaço na cidade de Belém em acolher artistas autorais. Já são sete anos que o local vem construindo uma história cheia de resistência e luta. quase Com uma infinidade de lançamento de projetos independentes como os de Lariza , Bando Mastodontes, Farofa Tropikal, Banda Na Cuíra, Lês Rita Pavone , Ramon Rivera , Matheus Moura , Allan Carvalho , Ronaldo Silva , Lucas Estrela , Guitarrada das Manas , Steamy Frogs, Dois na Janela , Cais Virado, Folha de Concreto, Casa De folha, Florisse , Nação Ogan, Lauvaite Penoso, Banjo Loko, Trio Chamote, Cobra Venenosa, Vozes de Fulô, Mobile Lunar, República Iperial, Raoni Figueiredo, Cuité da Marambaia, Aldo Sena, Feira Equatorial, Carimbó da Maria, Sereias do Mar, Karen Tavares, Los Pikoteiros, DJ Jack Sainha, DJ Rony, Banda Pegando a Beira entre outros.

Hoje o Apoena é considerado um dos principais espaços que propagam a cultura do estado na cidade de Belém, recebendo constantes elogios de jornais locais e nacionais, sites, rádios, críticos, clientes, artistas e turistas que visitam nossa cidade. Hoje o Apoena faz parte do roteiro turístico da cidade e é referência no que diz respeito à música paraense.

Saiba um pouco mais sobre Sandrinha

Sandrinha é natural do município de Capitão Poço/PA, onde começou sua carreira como cantora aos onze anos de idade.

Ela já participou de vários festivais de calouros de seu município e de municípios vizinhos, como São Miguel do Guamá e Ourém.

Sandrinha tem um astral contagiante no palco e costuma brincar com o público entre uma canção e outra

O Espaço Cultural Apoena é um dos locais onde a artista mais se apresenta

Serviço: Pré-reveillon Apoena

Data: 30 de dezembro

Hora: a partir das 21h o ingresso sobe para R$20,00

Local: Av. Duque de Caxias 450 altos, esq. c/ Tv. Antônio Baena