'Apocalipse nos Trópicos' fica de fora do Oscar de Melhor Documentário

Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, ficou de fora do Oscar 2026 de Melhor Documentário nesta quinta-feira, 22. O documentário estava entre os pré-indicados à categoria, anteriormente divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e brigava por uma das cinco vagas na lista final.

Os indicados são A Vizinha Perfeita, Alabama: Presos do Sistema, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin e Embaixo da Luz de Neon. O vencedor será revelado na cerimônia de premiação, em 15 de março.

Apocalipse nos Trópicos também está pré-indicado ao Bafta 2026, considerado o "Oscar britânico". A lista final do Bafta será anunciada na terça-feira, 27.

Apocalipse nos Trópicos aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o pastor Silas Malafaia. A cineasta brasileira disputou a categoria de Melhor Documentário em 2020, com Democracia em Vertigem (2019). Na ocasião, a estatueta ficou com American Factory.

Em dezembro, Apocalipse nos Trópicos venceu dois prêmios no International Documentary Awards (IDA), um dos prêmios para documentários mais importantes dos Estados Unidos - fortalecendo sua posição na corrida ao Oscar.

O documentário venceu nas categorias de melhor produção e melhor roteiro; concorria também como melhor documentário em longa-metragem e melhor direção. A estatueta da principal categoria foi entregue ao filme The Tale of Silyan, de Tamara Kotevska, que retrata a família de um agricultor em meio ao cenário político e econômico da Macedônia do Norte. Já o prêmio de direção ficou para Brittany Shyne, de Seeds, que aborda a vida de fazendeiros negros.

