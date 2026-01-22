Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Apocalipse nos Trópicos' fica de fora do Oscar de Melhor Documentário

Estadão Conteúdo

Apocalipse nos Trópicos, de Petra Costa, ficou de fora do Oscar 2026 de Melhor Documentário nesta quinta-feira, 22. O documentário estava entre os pré-indicados à categoria, anteriormente divulgados pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, e brigava por uma das cinco vagas na lista final.

Os indicados são A Vizinha Perfeita, Alabama: Presos do Sistema, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin e Embaixo da Luz de Neon. O vencedor será revelado na cerimônia de premiação, em 15 de março.

Apocalipse nos Trópicos também está pré-indicado ao Bafta 2026, considerado o "Oscar britânico". A lista final do Bafta será anunciada na terça-feira, 27.

Apocalipse nos Trópicos aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o pastor Silas Malafaia. A cineasta brasileira disputou a categoria de Melhor Documentário em 2020, com Democracia em Vertigem (2019). Na ocasião, a estatueta ficou com American Factory.

Em dezembro, Apocalipse nos Trópicos venceu dois prêmios no International Documentary Awards (IDA), um dos prêmios para documentários mais importantes dos Estados Unidos - fortalecendo sua posição na corrida ao Oscar.

O documentário venceu nas categorias de melhor produção e melhor roteiro; concorria também como melhor documentário em longa-metragem e melhor direção. A estatueta da principal categoria foi entregue ao filme The Tale of Silyan, de Tamara Kotevska, que retrata a família de um agricultor em meio ao cenário político e econômico da Macedônia do Norte. Já o prêmio de direção ficou para Brittany Shyne, de Seeds, que aborda a vida de fazendeiros negros.

Indicados ao Oscar 2026 de Melhor Documentário - A Vizinha Perfeita - Alabama: Presos do Sistema - Cutting Through Rocks - Mr. Nobody Against Putin - Embaixo da Luz de Neon

Palavras-chave

CINEMA

OSCAR 2026

INDICADOS

MELHOR DOCUMENTÁRIO
