'Apocalipse nos Trópicos', cotado ao Oscar, vence duas categorias em prêmio internacional

Estadão Conteúdo

Apocalipse nos Trópicos, documentário de Petra Costa, venceu as categorias de melhor produção e melhor roteiro do International Documentary Awards (IDA) neste sábado, 6, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O filme também concorria nas categorias de melhor documentário em longa-metragem, a principal da noite, e melhor direção.

A primeira foi vencida por The Tale of Silyan, de Tamara Kotevska, que retrata a família de um agricultor em meio ao cenário político e econômico da Macedônia do Norte. Já o prêmio de direção ficou para Brittany Shyne, de Seeds, que aborda a vida de fazendeiros negros.

"Que orgulho e que honra receber esse prêmio que não é apenas nosso, mas de toda equipe incrível de Apocalipse nos Trópicos", afirmou Costa em seu Instagram.

O prêmio de roteiro foi dado a Petra Costa, Alessandra Orofino, Nels Bangerter, David Barker, Tina Baz, e o de produção a Petra e Alessandra.

Disputa pelo Oscar

Há expectativa de que Apocalipse nos Trópicos seja um dos escolhidos para concorrer ao Oscar de melhor documentário em longa-metragem na lista que será divulgada pela Academia em 22 de janeiro de 2026.

O filme aborda a relação entre política e religião no Brasil e traz entrevistas com personalidades como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o pastor Silas Malafaia.

Não seria a primeira disputa de Petra Costa em um Oscar. Em 2020, seu filme Democracia em Vertigem também concorreu na mesma categoria. Na ocasião, porém, a estatueta ficou com American Factory.

