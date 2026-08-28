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Aparelhagem Mega Príncipe Negro, O Garanhão da Amazônia, estreia neste sábado com festa em Belém

“O lançamento representa renovação sem perder a identidade cultural de 50 anos de tradição’”, diz DJ Edilson

O Liberal
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A aparelhagem Mega Príncipe Negro, conhecida como 'O Garanhão da Amazônia', será lançada neste sábado, 29 de agosto, a partir das 21h, na Tuna Luso Brasileira, em Belém. (Divulgação/ Dj Edilson)

A aparelhagem Mega Príncipe Negro, conhecida como 'O Garanhão da Amazônia', será oficialmente lançada para o público paraense neste sábado, 29 de agosto, a partir das 21h, na Tuna Luso Brasileira, em Belém. O evento apresentará a nova formação e proposta de turnê da tradicional aparelhagem, contando com a presença dos DJs Edilson, Edielson e Deivid, além de outras bandas e artistas locais.

Com 50 anos de história, o Mega Príncipe Negro mantém suas características que consolidaram seu nome na cena musical paraense, agora com os DJs Edilson, Edielson e Deivid no comando. Segundo o DJ Edilson, este lançamento representa uma renovação que preserva a identidade cultural da aparelhagem enquanto incorpora novas tecnologias.

Renovação mantém identidade cultural

"Esse lançamento representa renovação sem perder a identidade cultural de 50 anos de tradição, sempre acompanhando o avanço da tecnologia, e dessa vez apresentando ao público a transição da Coroa Eletrônica para o Garanhão da Amazônia", explica Edilson.

A festa terá uma programação diversificada. O destaque fica por conta da Banda Msynck & Nelsinho Rodrigues. Também estão confirmados os DJs convidados Dyselma, Silvinho Vinil, Edmilson Top e Sandro Guilherme, além do Potente Lucksom. A proposta é alternar apresentações ao vivo e sets de pista, garantindo uma experiência dançante.

Valorização da cultura local

Para o DJ Edilson, reunir diferentes nomes da cena musical é uma forma de fortalecer a produção artística local. "O formato do evento foi pensado em valorizar a cultura, com diversas atrações, para oportunizar e fortalecer o artista local", destaca ele.

A capacidade de se renovar, sem perder a conexão com o público, é um dos motivos da permanência do Mega Príncipe Negro entre as referências das aparelhagens paraenses. O DJ aponta a preocupação com a qualidade sonora, a identidade musical e a interação como elementos que aproximam gerações.

Ele reforça: "A nossa referência musical, a preocupação com a qualidade sonora e a interatividade com o público levam os DJs Edilson e Edielson a conectar gerações e, por isso, o Príncipe Negro foi considerado o eterno som da galera".

Ingressos e promoções

Os ingressos foram anunciados com preços populares para o evento. Confira as opções:

  • Lista via Pix: Lote promocional de R$ 10, com entrada válida até a meia-noite.
  • Mesa: Para quatro pessoas, por R$ 80.
  • Camarote: Para dez pessoas, por R$ 400.

Na área de consumo, a cerveja Caribeña será vendida por R$ 1,99 até as 23h.

A realização do evento é da Fábrica Shows, responsável pela divulgação e venda de ingressos. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (91) 99307-5654.

A expectativa, segundo Edilson, é que o público receba positivamente a nova identidade da aparelhagem. "Que o nosso projeto seja bem recebido pelo público e que saiam com o sentimento de realmente ter conhecido algo novo", conclui o DJ.

Serviço

  • Evento: Lançamento do Mega Príncipe Negro, o Garanhão da Amazônia
  • Data: 29 de agosto
  • Hora: 21h
  • Local: Tuna Luso (avenida Almirante Barroso, 4110)
  • Ingressos:
    • Lista Pix 1º lote: R$ 10,00 (entrada válida até 00h)
    • Mesa para 4 pessoas: R$ 80,00
    • Camarote para 10 pessoas: R$ 400,00
  • Promoção de bebida: Cerveja Caribeña R$ 1,99 (válida até 23h)
  • Contato para informações e vendas: (91) 99307-5654
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