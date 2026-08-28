Aparelhagem Mega Príncipe Negro, O Garanhão da Amazônia, estreia neste sábado com festa em Belém
“O lançamento representa renovação sem perder a identidade cultural de 50 anos de tradição’”, diz DJ Edilson
A aparelhagem Mega Príncipe Negro, conhecida como 'O Garanhão da Amazônia', será oficialmente lançada para o público paraense neste sábado, 29 de agosto, a partir das 21h, na Tuna Luso Brasileira, em Belém. O evento apresentará a nova formação e proposta de turnê da tradicional aparelhagem, contando com a presença dos DJs Edilson, Edielson e Deivid, além de outras bandas e artistas locais.
Com 50 anos de história, o Mega Príncipe Negro mantém suas características que consolidaram seu nome na cena musical paraense, agora com os DJs Edilson, Edielson e Deivid no comando. Segundo o DJ Edilson, este lançamento representa uma renovação que preserva a identidade cultural da aparelhagem enquanto incorpora novas tecnologias.
Renovação mantém identidade cultural
"Esse lançamento representa renovação sem perder a identidade cultural de 50 anos de tradição, sempre acompanhando o avanço da tecnologia, e dessa vez apresentando ao público a transição da Coroa Eletrônica para o Garanhão da Amazônia", explica Edilson.
A festa terá uma programação diversificada. O destaque fica por conta da Banda Msynck & Nelsinho Rodrigues. Também estão confirmados os DJs convidados Dyselma, Silvinho Vinil, Edmilson Top e Sandro Guilherme, além do Potente Lucksom. A proposta é alternar apresentações ao vivo e sets de pista, garantindo uma experiência dançante.
Valorização da cultura local
Para o DJ Edilson, reunir diferentes nomes da cena musical é uma forma de fortalecer a produção artística local. "O formato do evento foi pensado em valorizar a cultura, com diversas atrações, para oportunizar e fortalecer o artista local", destaca ele.
A capacidade de se renovar, sem perder a conexão com o público, é um dos motivos da permanência do Mega Príncipe Negro entre as referências das aparelhagens paraenses. O DJ aponta a preocupação com a qualidade sonora, a identidade musical e a interação como elementos que aproximam gerações.
Ele reforça: "A nossa referência musical, a preocupação com a qualidade sonora e a interatividade com o público levam os DJs Edilson e Edielson a conectar gerações e, por isso, o Príncipe Negro foi considerado o eterno som da galera".
Ingressos e promoções
Os ingressos foram anunciados com preços populares para o evento. Confira as opções:
- Lista via Pix: Lote promocional de R$ 10, com entrada válida até a meia-noite.
- Mesa: Para quatro pessoas, por R$ 80.
- Camarote: Para dez pessoas, por R$ 400.
Na área de consumo, a cerveja Caribeña será vendida por R$ 1,99 até as 23h.
A realização do evento é da Fábrica Shows, responsável pela divulgação e venda de ingressos. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone (91) 99307-5654.
A expectativa, segundo Edilson, é que o público receba positivamente a nova identidade da aparelhagem. "Que o nosso projeto seja bem recebido pelo público e que saiam com o sentimento de realmente ter conhecido algo novo", conclui o DJ.
Serviço
- Evento: Lançamento do Mega Príncipe Negro, o Garanhão da Amazônia
- Data: 29 de agosto
- Hora: 21h
- Local: Tuna Luso (avenida Almirante Barroso, 4110)
- Ingressos:
- Lista Pix 1º lote: R$ 10,00 (entrada válida até 00h)
- Mesa para 4 pessoas: R$ 80,00
- Camarote para 10 pessoas: R$ 400,00
- Promoção de bebida: Cerveja Caribeña R$ 1,99 (válida até 23h)
- Contato para informações e vendas: (91) 99307-5654
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