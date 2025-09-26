Aparelhagem Crocodilo leva tecnobrega para o ‘Festival Paredão’ em Brasília

A capital federal recebe neste sábado (27) um dos maiores encontros do país dedicados às culturas de aparelhagens, radiolas e paredões. O ‘Festival Paredão Ocupa o Museu’ transformará o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em uma grande arena cultural com música, cinema, debates e gastronomia, em uma programação gratuita que valoriza as sonoridades periféricas do Brasil e da América Latina.

Entre as atrações, a Aparelhagem Crocodilo, uma das mais tradicionais do Pará, assume o protagonismo da noite. O setlist promete diversidade, reunindo rock doido, melody, funk, carimbó, merengue, lambada e versões em tecnobrega de hits nacionais e internacionais.

O line-up também conta com as apresentações de Leona Vingativa, o projeto Sonoro Paraense e exibições audiovisuais, como o curta ‘Rock Doido’, de Gaby Amarantos. A programação se completa com o funk carioca do Bonde das Maravilhas, o reggae da colombiana Rain Selectress e a força feminina do coletivo Jamaicana SoundSistahs, de Brasília, criando um intercâmbio entre diferentes expressões musicais.

Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site do CCBB ou diretamente na bilheteria, no dia do evento, de acordo com a disponibilidade.