Aos 85 anos, Roberto Carlos passa por cirurgia na vesícula e recebe alta

O cantor Roberto Carlos, de 85 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (24), após passar por uma cirurgia para retirada da vesícula. Segundo a assessoria de imprensa do artista, o procedimento foi realizado com sucesso no Hospital Copa Star, em Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e o Rei já está em casa, onde seguirá as orientações médicas durante a recuperação. As informções são do Metrópoles.

A operação foi realizada por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva utilizada para a retirada da vesícula. O procedimento é considerado menos agressivo do que a cirurgia convencional, favorecendo uma recuperação mais rápida.

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De acordo com a assessoria, Roberto Carlos foi submetido a uma colecistectomia por videolaparoscopia, técnica minimamente invasiva utilizada para a retirada da vesícula.

O procedimento é realizado por meio de pequenas incisões no abdômen, com o auxílio de uma câmera e instrumentos cirúrgicos, o que costuma proporcionar uma recuperação mais rápida em comparação à cirurgia convencional.

Após permanecer em observação, o cantor recebeu alta hospitalar ainda nesta sexta-feira e continuará o período de recuperação em casa.

Agenda de shows será mantida

Apesar da cirurgia, a equipe de Roberto Carlos informou que os compromissos profissionais previstos para agosto estão mantidos. A expectativa é de que a recuperação ocorra dentro do prazo previsto, sem necessidade de alterações na agenda do artista.

A notícia tranquilizou os fãs, que acompanharam as atualizações sobre o estado de saúde do cantor nas redes sociais após a divulgação do procedimento.

Assessoria havia informado cirurgia previamente

Dois dias antes do procedimento, a equipe de Roberto Carlos publicou um comunicado nas redes sociais informando que a cirurgia estava programada e tranquilizando os fãs sobre o estado de saúde do cantor.

"Comunicamos que o artista Roberto Carlos será submetido a uma cirurgia de vesícula por videolaparoscopia, previamente programada. Roberto Carlos está tranquilo e seguindo todas as orientações médicas. A recuperação é rápida, não interferindo na agenda de shows já programada. Agradecemos a todos pelas manifestações de carinho", informou a assessoria.