Aos 65 anos, Jayme Monjardim sente que está recomeçando

Jayme Monjardim completa 65 anos, nesta quarta-feira (19) e entrevista ao Gshow ele se diz cada vez mais apaixonado: pela vida, pelos filhos e pelo trabalho.

"A gente começa a ter uma sensação, no meu caso, de que está começando tudo de novo. E isso é muito bom. Quando lembro que o Dr. Roberto Marinho começou a Globo aos 65, digo assim: 'Opa, estou começando'. É um sentimento de reciclar, de repensar as coisas, de ver o quanto a gente aprende. E que quanto mais aprende, mais percebe que tem muito a aprender", reflete o diretor.

Sobre o câncer, o diretor, o diretor disse que se dividiu entre os sentimentos de medo e esperança. "A gente sempre ficava, a cada seis meses, apavorado, porque você passa a ter uma relação com isso muito intensa. Faz os exames e acaba superando mais uma fase. Então, é um período em que você passa a ter que pensar e agir de forma diferente, e lidar com a doença de forma muito séria, mas sempre com esperança. Tem que ter certeza de que você ficará bom. Isso é muito importante para a recuperação."

Jayme vive um novo amor e se sente feliz. "Estou namorando. Acho que a gente tem que dar uma chance para o nosso coração, de começar uma nova vida. Se eu não me sinto feliz, acho que é justo buscar a felicidade. Sempre que tive uma pessoa na minha vida, e que eu casei, para mim era pra sempre. Se não deu certo é porque não deu, mas tenho uma relação muito bonita com todas as minhas ex-mulheres."