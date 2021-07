Ao longo vida, cada indivíduo consegue ter apenas cinco amizades verdadeiras, diz estudo

Você sabia que os humanos têm a capacidade de manter uma média de cinco amizades verdadeiras? Em alusão ao Dia do Amigo, celebrado no dia 20 de julho, os “sim’s” desse questionamento, que estão inseridos no livro "Friends: Understanding the Power of our Most Important Relationships", que em tradução livre significa “Amigos: compreendendo o poder de nossos relacionamentos mais importantes”, do antropólogo Robin Dunbar, da Universidade de OXford, mostra que vale valorizar as poucas companhias. As informações são do portal UOL.

Para o britânico, as pessoas têm um limite biológico para adquirir amizades ao longo da vida, cerca de no máximo 150 pessoas. Estes podem ser distribuídos em quatro ciclos de proximidade: o primeiro, cabem cinco pessoas, considerados os melhores amigos, ou com quem terá mais proximidade; o segundo, inclui apenas dez pessoas; no terceiro, trinta pessoas; e no quarto, cerca de 100 pessoas, considerados como os simples colegas, conhecidos que você não terá afinidade ou conexão.

Mas, as circunstâncias e esse “número mágico” de amigos podem se alterar com o decorrer do tempo, como ser mais introvertido ou extrovertido, viver em cidades grandes ou pequenas, assim como características culturais e afins, como explica a psicóloga Juliane Callegaro Borsa, doutora em psicologia pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul).

"Obviamente que há um limite de amizades que podemos nutrir, até mesmo por razões logísticas, mas não sabemos ao certo o número e isso muda substancialmente ao longo das décadas e considerando o estilo de vida de cada um", complementa. Contudo, a psicóloga atenta para que as pessoas saibam diferenciar amigos íntimos de colegas, ou seja, entendam que em alguns casos valerá menos a quantidade e mais a qualidade.