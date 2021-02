Elenco da segunda temporada de ‘De Férias com Ex: celebs’ é anunciado; confira a lista

Nesta sexta-feira (26), a MTV Brasil apresentou o elenco da segunda temporada de “De Férias com Ex: Celebs". Composto por 12 participantes, a nova edição foi gravada em uma mansão na paradisíaca Ilhabela (SP) e ainda não tem data de estreia anunciada.

'De Férias Com o Ex Brasil: Celebs' contará com um elenco inicial formado por:

Caíque Gama,

Day Camargo,

Gabily,

Ingrid Ohara,

Marina Gregory,

Matheus Pasquarelli,

Neguin,

Rico Melquiades e

Tarso Brant,

Além dos veteranos do programa: