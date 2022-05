Antonio Adolfo e Leila Pinheiro sobem aos palcos com álbum lançado na pandemia

Na década de 1960 o pianista carioca Antonio Adolfo encontrou em Tibério Gaspar sua grande parceria para compor. Em parceria, os músicos escreveram mais de 50 canções e emplacaram grandes sucessos.

Para revisitar esse universo, recriado e atualizado por novos arranjos, Antonio se juntou a Leila Pinheiro, no álbum “Vamos Partir Pro Mundo - A Música de Antonio Adolfo e Tibério Gaspar”. O álbum foi lançado pela gravadora DECK no início da pandemia, em abril de 2020, mas teve seus shows suspensos até então.

Passados 2 anos do lançamento , Leila e Adolfo se reúnem para levar ao palco, pela primeira vez, no Blue Note SP, no próximo sábado, 7, todo o repertório do álbum, com o acréscimo de outras parcerias da dupla. Sucessos como “Sa Marina” e “Teletema” estão entre as escolhas de Leila e Adolfo, além “Claudia” e “Giro” e outras músicas que foram sucesso nas décadas de 60 e 70 e fizeram parte da trilha sonora de filmes e novelas.

No show, os artistas dividirão o palco com grandiosos músicos: Nelson Faria encabeça a lista, na guitarra. Jorge Helder toca contrabaixo e Márcio Bahia bateria.

A apresentação e álbum “Vamos partir pro mundo” são o resultado da união e admiração recíproca destes dois artistas.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)