Anna Kendrick vai dirigir adaptação de 'Os Sete Maridos de Evelyn Hugo', diz site

Anna Kendrick foi escolhida para dirigir a adaptação cinematográfica de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, romance de Taylor Jenkins Reid que se tornou um fenômeno editorial nos últimos anos. A informação foi publicada pelo Deadline, que afirma que a atriz e diretora vai comandar o projeto desenvolvido pela Netflix.

A plataforma de streaming adquiriu os direitos da obra em 2022 e, desde então, o projeto figura entre as adaptações mais aguardadas pelos leitores da autora. Segundo o tabloide, o roteiro teve uma primeira versão escrita por Liz Tigelaar e passa atualmente por revisões assinadas por Francesca Sloane. Taylor Jenkins Reid participa da produção executiva do filme.

De acordo com o Deadline, a plataforma demonstrava interesse em manter a parceria com Kendrick após o desempenho de seu primeiro trabalho como diretora. Caso o acordo seja concluído, este será o segundo longa-metragem dirigido por Anna. Em 2023, ela estreou atrás das câmeras com A Garota da Vez, thriller inspirado em uma história real apresentado no Festival Internacional de Cinema de Toronto. Após o sucesso, o filme foi lançado pela Netflix.

Sucesso na literatura

Publicado em 2017, o livro acompanha Evelyn Hugo, uma lendária estrela de Hollywood que construiu sua fama entre sucessos de bilheteria, premiações e uma vida pessoal constantemente exposta pela imprensa. Prestes a completar 80 anos e vivendo longe dos holofotes, ela decide contar sua versão dos acontecimentos que marcaram sua trajetória, incluindo os bastidores de seus sete casamentos.

Para isso, Evelyn impõe uma condição inesperada: que a entrevista seja conduzida por Monique Grant, uma jornalista pouco conhecida. À medida que os encontros avançam, a repórter passa a perceber que a escolha não foi aleatória e que existe uma ligação entre suas histórias.

O livro de ficção foi o terceiro mais vendido em sua categoria no Brasil em 2021, segundo o site da PublishNews. No mesmo ano, na Amazon, a obra aparece em 5º lugar entre os mais populares em um ranking geral.

Obras de Taylor Jenkins Reid

Os Sete Maridos de Evelyn Hugo (2017) virou um best-seller do dia para a noite, puxando o sucesso de Daisy Jones & The Six (2019), que ela havia lançado no ano anterior contando a história de uma banda de rock conturbada nos anos 1970.

Os livros lançados pela autora nos anos seguintes, Malibu Renasce (2021) e Carrie Soto Está de Volta (2022) - sobre os filhos abastados de um cantor de rock e uma tenista aposentada que tenta voltar ao topo do esporte, respectivamente - logo alcançaram o topo das listas de mais vendidos.

Em seguida, vieram as adaptações cinematográficas. Daisy Jones & The Six deu origem a uma minissérie do Prime Video em 2023. Amor(es) Verdadeiro(s), um romance contemporâneo que ela publicou em 2016, virou um filme disponível no mesmo streaming.