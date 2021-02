Aniversário do Theatro da Paz ganha especial na TV Cultura

Nesta segunda-feira (15), o Theatro da Paz, o primeiro teatro de ópera da Amazônia e o maior do Estado completa 143 anos. Fundado em 1878, o prédio em estilo neoclássico é um dos mais luxuosos do país, sendo considerado um Teatro-Monumento. Este ano, o Da Paz inova com uma forte presença também no ambiente digital.

Para a celebrar a data, a Secretaria de Estado de Cultura (Secult), em parceria com a Rede Cultura de Comunicação (Funtelpa), vai exibir um programa especial nesta segunda-feira (15), às 18h30, na TV Cultura (canal 2.1).

Com uma de duração, a iniciativa contará com a participação do diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo; do maestro Miguel Campos Neto, regente titular da Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz (OSTP); e do maestro Nelson Neves, regente da Amazônia Jazz Band (AJB). Haverá ainda a execução inédita da Ópera "O Telefone", de Gian Carlo Menotti, gravada como parte do Festival de Ópera de 2020.

"Este ano, não foi possível abrir as portas para o público na celebração de aniversário do Theatro da Paz, mas a tela da TV Cultura amplia nosso alcance, em mais uma bela parceria, enquanto nosso querido teatro recebe o carinho e o cuidado de uma ampla obra de revitalização que vai deixá-lo ainda mais bonito e modernizado. A programação produzida durante o ano de 2020 é de altíssima qualidade técnica e artística e temos certeza de que o público vai adorar!", garantiu a secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal.

Em 2020, o Theatro da Paz precisou fechar as portas no dia 17 de março. O desafio de fazer a arte chegar até o público gerou iniciativas fecundas, como o Palco Virtual, o Tour Virtual pelos espaços da casa de espetáculos, além da criação de sítios especiais na web, como site, canal no YouTube e perfil no Instagram.

O diretor do Theatro da Paz, Daniel Araújo, destacou o desafio de adaptar as atividades durante a pandemia. "Foram meses muito desafiadores até aqui, mas estamos felizes com os excelentes resultados alcançados no processo de nos reinventarmos, quando criamos uma programação intensa de apresentações virtuais; uma escola virtual com 80 alunos bolsistas, em um momento de dificuldade para toda a classe artística; o tour virtual; o Festival de Ópera, mantido vivo e ativo, apesar da pandemia; e o Palco Virtual, que ampliou os limites de alcance da produção cultural do TP", frisou.

Lançado em 10 de setembro do ano passado, o Palco Virtual, projeto do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), disponibiliza apresentações da OSTP, da Amazônia Jazz Band e do Festival de Ópera. A ação visa dar continuidade ao projeto de itinerância iniciado em 2019, que buscava descentralizar as ações do Theatro e possibilitar que novos públicos tivessem contato com as produções.

Os vídeos são divididos em três canais presentes dentro do canal principal do Theatro da Paz no YouTube, intitulados Jazz, Ópera e Concertos, que juntos já somam mais de 8.6 mil visualizações. Entre as apresentações mais assistidas, têm destaque "What the world needs now is love", executada pela AJB; a "Aria do Toreador Carmen", apresentada pela OSTP; e trechos da ópera La Bohème.

O canal já possui 1.927 seguidores e mais de 11 mil visualizações nos 86 vídeos publicados. A conta foi criada em setembro de 2020 e, em poucas semanas, alcançou número de seguidores suficientes para adquirir domínio próprio: www.youtube.com/c/theatrodapaz_TP.

Além do canal e do site, o Theatro da Paz conta com um perfil no Instagram que, apesar de recente, já possui mais de 2.700 seguidores.

Com a suspensão das visitas em decorrência das medidas de proteção contra o novo coronavírus, a Secult criou o projeto do Tour Virtual do Theatro da Paz. Por meio de um link disponível no site do teatro, o internauta tem a oportunidade de fazer um passeio por até 10 espaços do prédio.

Antes da pandemia, o Da Paz recebia mensalmente cerca de 6.500 pessoas, provenientes das visitas guiadas e do público dos espetáculos. Em nove meses de Tour Virtual, já foram mais de 13 mil acessos.