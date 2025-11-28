Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Anitta se recusa a fazer show de fim de ano no RN por cachê pago com dinheiro público

Estadão Conteúdo

A cantora Anitta recusou uma proposta de show no evento Natal em Natal, no Rio Grande do Norte, pois o cachê seria pago com verba pública. A informação foi revelada por Iracy Azevedo, presidente da Fundação Cultural Capitania das Artes (Funcarte), da prefeitura de Natal, nesta quinta, 27.

Em contato com o Estadão, a equipe da cantora disse que a decisão foca em "transparência, conformidade legal e isonomia". "Todas as contratações da artista junto ao poder público seguem um procedimento padronizado: a artista só se apresenta mediante contratação realizada por empresas produtoras ou organizadoras de eventos que estejam regularmente habilitadas, licitadas e responsáveis pela execução integral do projeto", disse o Grupo Rodamoinho, que gerencia a carreira de Anitta.

Em entrevista ao programa RN no Ar, da TV Tropical, afiliada da Record, Iracy disse que o nome da cantora apareceu em uma pré-programação do evento em Natal. "A Anitta poderia até vir, mas ela tem algumas restrições em relação a pagamento de dinheiro público. Eu acho até nobre da parte dela. Ela defende um princípio e se mantém nesse princípio", afirmou.

Em 2022, Anitta revelou que já chegou a recusar propostas de desvio de verbas para shows pagos por prefeituras. A declaração veio após um comentário sobre a cantora feito por Zé Neto, da dupla com Cristiano, ser um pontapé para a CPI dos Sertanejos, que investigou cachês de prefeituras a artistas do mundo sertanejo.

O que diz a equipe de Anitta

"Segundo o Grupo Rodamoinho, responsável pela gestão da carreira de Anitta, por política interna e orientação jurídica, todas as contratações da artista junto ao poder público seguem um procedimento padronizado: a artista só se apresenta mediante contratação realizada por empresas produtoras ou organizadoras de eventos que estejam regularmente habilitadas, licitadas e responsáveis pela execução integral do projeto.

Essa diretriz visa assegurar transparência, conformidade legal e isonomia. Além disso, reforçamos que não há qualquer recusa específica à cidade de Natal. A política adotada pela equipe de Anitta é a mesma para qualquer município ou órgão público do país, garantindo a uniformidade dos processos e o cumprimento rigoroso da legislação aplicável."

